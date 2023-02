Tras ser expulsado, Lenin López Nelio interpone juicio para protección de derechos políticos

-Expuso que la dirigencia nacional del PT desconoce el contenido del documento que mencionó Benjamín Robles

-Reiteró que el liderazgo de Robles Montoya va en decadencia

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de haber sido expulsado del Partido del Trabajo (PT), el Coordinador Estatal de Poder Territorial Lenin López Nelio, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), para interponer un juicio para la protección de los derechos político del ciudadano, ya que el documento que presentó Benjamín Robles, carece de las formalidades respectivas.

Señaló que el documento no plantea nada, motivo por el cual acudió a presentar el juicio de protección de sus derechos políticos, para que el TEEO analice el caso, ya que argumenta que no se llamó a juicio al interior del partido, tampoco se les informó de qué se le acusaba y no se le requirió en las instancias internas del PT.

López Nelio dijo que Robles Montoya solo anunció, sin dar a conocer el documento, de su expulsión de las filas del Partido del Trabajo, incluso mencionó que platicó con los dirigentes nacionales del partido, quienes le dijeron que no tienen conocimiento del documento al que Benjamín Robles hizo referencia en la conferencia de prensa que dio el pasado sábado.

Agregó que lo que ha buscado es crear un movimiento dentro del PT, ya que actualmente es la tercer fuerza política en la entidad, lo cual es fruto del trabajo que se ha venido realizando con la militancia y en recorridos por las 8 regiones de la entidad, además reiteró que el partido no ha crecido por Benjamín Robles, cuyo liderazgo está en decadencia afirmó.

Asimismo indicó que Robles Montoya piensa que el PT es su patrimonio familiar, ya que actualmente él y su esposa son Diputados Federales, también negó que esté siendo financiado por Jesús Romero, actual Secretario de Gobierno de Oaxaca y militante de Morena.

