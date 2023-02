Requieren más 12 MDP para recuperar auditorio de la Casa de la Cultura de Tuxtepec

-La Administración de Noé Ramírez Chávez dejó inservible el equipo de aire acondicionado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, Marcel Toledo, dio a conocer que para la rehabilitación del Auditorio de la Casa de la Cultura, se requieren entre 11 y 12 millones de pesos.

Dijo que en el primer año de la administración de Irineo Molina Espinoza, atendieron un problema que tenían, una plaga de murciélagos en los ductos del clima, debido a que no se utilizaban, situación que aprovecharon estos quirópteros para instalarse en la tubería, ya se limpiaron y y se controló la plaga, aseguró.

Comentó que ahora buscan rehabilitar el sistema de aire acondicionado, ya que hace mucho calor, lo que impide permanecer en el lugar, posteriormente se arreglarán las reparaciones que se hicieron a medias en otras administraciones, como fueron los huecos para que entrara el aire, lo que a su vez dañó el sistema de audio. “Lo que sigue es arreglar las paredes y dar mantenimiento a la estructura básica del teatro”.

Expuso que para la rehabilitación de los ductos del aire se etiquetaron alrededor de 3 millones de pesos, sin embargo, se necesitan entre 11 y 12 millones de pesos, para recuperarlo y así echarlo a andar.

Cabe hacer mención que el auditorio fue cerrado desde la administración del entonces Presidente Noé Ramírez Chávez, ya que no servía el sistema de aire acondicionado, trataron de poner un sistema de ventilación que no funcionó y por lo consiguiente actualmente el auditorio no se ocupa.

