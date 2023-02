Emiten SSO y Cofepris aviso de riesgo por falsificación de Enterogermina

Emiten SSO y Cofepris aviso de riesgo por falsificación de Enterogermina

-Se recomienda a la población no adquirir, usar o consumir el producto Enterogemina 4 billones UFC, con número de lote 0I030, por estar caduco, o algún otro producto que carezca de fecha de vigencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax.,17 de febrero de 2023.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informan a la población sobre la falsificación y adulteración de Enterogemina 4 billones UFC de Esporas de Bacillus clausii, Formulación Farmacéutica suspensión, número de lote 0I030 y fecha de caducidad original ABR 22 en presentación de caja con 10 ampolletas de 5 ml.

El presente aviso de riesgo se emite derivado del análisis de la información proporcionada por Sanofi Aventis de México S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto Enterogemina, que informó que existen diversas anomalías en el empaque secundario y primario del producto con lote 0I030 por lo que se determina la adulteración y falsificación del producto.

Y es que el lote 01041 del empaque primario, no existe en los registros de la empresa, adicionalmente la fecha de caducidad no coincide con el empaque secundario. Por lo anterior, se recomienda a la población no adquirir, usar o consumir el producto Enterogemina 4 billones UFC, con número de lote 0I030, por estar caduco, o algún otro producto que carezca de fecha de vigencia.

En caso de presentar algún malestar por haber usado el producto con las características antes citadas, las personas deberán acudir al médico y reportarlo al correo: [email protected] De encontrar a la venta el producto, la población puede realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través de la página electrónica: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

