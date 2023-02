CODECI-AR bloqueó tramo carretero en Tuxtepec

-Exigían mesa de dialogo con la titular de la SEMOVI y que elementos de vialidad dejen de extorsionar a concesionarios del transporte.

-Tras promesa de Mesa de Trabajo el próximo lunes con la Secretaria de SEMOVI retiraron el bloqueo a las 2:30 de la tarde.

-Formalizaron la creación del sector transporte de CODECI-AR

-Conductores que transitan por esta parte de la ciudad reprobaron esta actividad que señalan afecta a terceros.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves integrantes del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia a Comunidades Rurales (CODECI-AR) iniciaron un bloqueo en el entronque carretero que se ubica a la altura de la colonia Jardines del Arroyo, como medida de presión para que les agendaran una mesa de trabajo con la Secretaria de Movilidad, Claudina de Gyves Mendoza, que se termine el hostigamiento de los elementos de tránsito destacados en esta ciudad hacia quienes ofrecen el servicio de transporte y presentaron la conformación de un nuevo grupo de transportistas integrados a la CODECI-AR.

Durante el bloqueo carretero que inició a las 12 del día y se retiró a las 14:30, Bertha Torres Pereda, dirigente de CODECI-AR informó que este día quedó conformada oficialmente la organización de transportistas de la Cuenca del Papaloapan CODECI Asamblea de Pueblos conformada por 12 líneas de transportes que se adhieren a esta organización, con la finalidad de luchar para que se terminen los atropellos de la Policía Vial y SEMOVI hacia los transportistas.

Por su parte, Juan Torres Pereda, Coordinador de la Asamblea de Pueblos en el estado y Dirigente General de CODECI, mencionó que esta era una actividad simbólica en la que no se afecta de manera grave a la sociedad ya que hay rutas alternas para que puedan transitar los vehículos, pero indicó que este es el único camino que hay ya que no se da la atención a los compañeros y en este caso específico a los transportistas.

Mencionó que el pasado miércoles el gremio de transportistas sostuvo una reunión con el Coordinador de la SEMOVI de la Región de la Cuenca, pero pareciera que éste protege a otros grupos que a veces no están regularizados, pero si les “pone el pie en el cuello” a una parte de transportistas que están en regla y a quienes no se les tomó en cuenta a la mencionada reunión, detalló que a raíz de eso nació esta actividad, porque no están dispuestos a que se violen sus derechos y es por eso que se presentó el sector transporte de CODECI-AR integrados por 12 líneas de autobuses, taxis, mototaxis y vehículos de pasaje mixto, agrupación que estará dirigida por José Louis Arellano y Edith Miguel.

Así también, solicitaron una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Movilidad ya que hace 15 días lo hicieron con el Director de Vialidad, a quien le dejaron claro su hartazgo del papel de la Policía Vial de Tuxtepec porque hoy “ya no es de velar por los ciudadanos sino de extorción y robo a los transportistas” para que los dejen trabajar e incluso piden la remoción de algunos elementos.

Alrededor de las dos de la tarde el Delegado de Atención Tuxtepec del Gobierno del Estado, José Méndez López le informó a los manifestantes que será el próximo lunes en la ciudad de Oaxaca cuando se lleve a cabo la mesa de trabajo que estaban exigiendo. Aseveró que el gobierno tiene la disposición de atender a todos y está abierto al diálogo para resolver los problemas que se presentan en la entidad, sin afectar a terceros.

Cabe señalar que durante el tiempo en que se mantuvo cerrado el tráfico vehicular en esta zona de la ciudad de Tuxtepec, decenas de conductores demostraron su enojo ante esta actividad ya que señalaron les causaban contratiempos para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares. Afirmaron que estas no son las formas de protestar contra el gobierno ya que de manera directa o indirecta afectan a terceros.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario