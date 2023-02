Don Máximo, el Bombero con más de 30 años de servicio, que durmió en la terminal

-Sin conocer a nadie en Tuxtepec y de un día para otro le dieron su cambio, además había un oficio en el que se pedía que no durmiera en la terminal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Es un héroe sin capa, un héroe que diariamente desde hace 32 años ha arriesgado su vida por salvar otras, y hoy en vez de agradecerle por tan noble labor, es tratado con hostigamiento y represalias.

Máximo Pérez Sánchez, oriundo de San Antonio de la Cal, el 15 de septiembre de 1990 a sus 22 años ingresó al Heroico Cuerpo de Bomberos, aunque en un principio llegó por la necesidad de llevar un sustento a su hogar, después el amor por servir y por hacer su acción del día se convirtieron en su principal motivo para pertenecer a los Bomberos.

“Los años te dan experiencia, se siente uno realizado cuando salvas a un bebé a un niño, a una señora o un patrimonio, te sientes bien por dentro, hiciste tu acción del día, son diferentes servicios”, dijo, luego de recordar que en este 2023 cumple 33 años de pertenecer a este cuerpo de Rescate.

Aunque siempre levantó la voz por las injusticias, fue hasta el 2018, durante las campañas electorales, cuando le condicionaron una despensa a cambio de sus documentos, y al no estar de acuerdo, al día siguiente fue removido a la estación de Puerto Escondido, “a veces no comparto, no me presto a las cosas que hace actualmente el jefe que tenemos”.

Señaló que este hostigamiento y represalias son porque no concuerda con las opiniones de quien está como Encargado de la Dirección de Bomberos Manuel Maza Sánchez, y una vez más se la volvieron a hacer, pero en esta ocasión lo mandaron a Tuxtepec, desde el pasado 10 de febrero.

El jueves 9 de febrero, estando en Puerto Escondido en donde estuvo laborando casi 3 años, le llegó un citatorio en el que le pidieron se presentara en la ciudad de Oaxaca, al llegar le informaron que a partir del día 10 del mismo mes tenía que estar en la Estación de Tuxtepec, dándole además un horario que no es para foráneos, además de la orden de no dormir en la estación.

Sin conocer a nadie en este municipio cuenqueño, el Bombero, no sabía qué hacer, así que llegó a la terminal del ADO en donde durmió 4 noches con el temor de que los guardias lo sacaran, a muy temprana hora regresaba a la estación de Bomberos, ya que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche; y aunque fueron días difíciles para él, hubo gente que se acercó a apoyarlo, y la noche de este martes, una señora le ofreció su casa, gesto que agradeció mucho.

Triste por esta situación, Don Máximo, contó que con la ayuda de su familia lograron que a partir de este miércoles tenga el horario que le dan a los foráneos, es decir trabajar 30 días corridos y descansar 7 días, y así ya podrá dormir en la estación de Bomberos, pero lo logró tras un oficio que hizo, porque si no seguiría durmiendo en la terminal.

Por todo lo que ha vivido, no descarta jubilarse pronto, explicó que para hacerlo hay dos opciones que son cumplir los 61 años o bien cumplir con los años de servicio, por lo tanto, una vez que salga la convocatoria para jubilarse por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, ingresará su documentación para evitar más represalias.

Los bomberos deben ser tratados como lo que son, como héroes que diariamente arriesgan su vida para salvar a otros y hoy, Don Máximo, decidió alzar la voz y hacerse escuchar para que estas injusticas no sigan ocurriendo, ya que muchos por temor deciden callar.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario