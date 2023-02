Alarmante el número de accidentes en motocicletas en Tuxtepec

-Suman 11 accidentes en lo que va del 2023; endurecerán acciones para prevenirlos

-Tres incidentes este fin de semana, uno de ellos dejó una víctima mortal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el pasado fin de semana se presentaron tres accidentes en los que estuvo involucrado el uso de la motocicleta como transporte, accidentes que están encendiendo las alarmas en las autoridades del municipio de Tuxtepec, debido a que los saldos han sido trágicos con decesos y lesionados.

En lo que va de este 2023 la Delegación de Tránsito en la Cuenca del Papaloapan reporta 11 accidentes tan solo en el municipio, los últimos ocurridos este fin de semana; en uno de estos, falleció una mujer, ante el incremento de accidentes y la cantidad de víctimas que han dejado, las autoridades municipales no descartan seguir con los operativos.

El Coordinador de vialidad en el municipio, Luis Alfonso Reyes Sánchez, dijo que van a plantear acciones de concientización que ayuden a disminuir los accidentes, además de los operativos que se realizan, programarán pláticas en las escuelas ya que actualmente son muchos los menores de edad que se observan en las avenidas y calles de la ciudad manejando motocicletas.

Aunado a ello, continuarán con los operativos de prevención como son el del uso del casco, no conducir en estado inconveniente, tener la documentación en regla y también el uso de los puentes peatonales, ya que muchos optan por cruzar los arroyos vehiculares esquivando los vehículos y arriesgando su vida.

De igual forma, no descartaron hacer un “Monumento a la Imprudencia”, para que los automovilistas y motociclistas sean conscientes de las consecuentes que provoca el no manejar con precaución, no portar casco y sobre todo manejar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia nociva.

Aseveró que las acciones serán en coordinación con todas las áreas involucradas, como: Protección civil, Gobierno Municipal, Policía Vial, Secretaría de Movilidad, el área jurídica, así como Derechos Humanos.

Es de recordar que hace un par de años la Policía Vial implementó campañas de concientización ante el número de accidentes que se presentaban, en ese entonces colocaron en puntos estratégicos los conocidos “Monumentos a la Impudencia” mismos que pretenden retomar.

