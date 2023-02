14 y 15 de febrero se llevará a cabo Feria Bienestar en Tuxtepec

-El evento se realizará en el parque Miguel Hidalgo, habrá artesanías, textlies y otros productos de la región

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 14 y 15 de febrero se realizará la primera feria bienestar en esta ciudad, en dónde la ciudadanía podrá adquirir artesanías, textiles y otros productos que ofertarán en los puestos que se instalarán, la sede del evento será el parque Miguel Hidalgo.

Esta actividad es parte de los programas que implementa la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENTI), con el objetivo de que artesanas, cocineras y emprendedoras, puedan comerciar sus productos sin intermediarios, además que por medio de las Ferias Bienestar, se busca reactivar la economía de Tuxtepec.

La Feria Bienestar se llevará a cabo los días 14y 15 de febrero, el martes 14 el horario será de once de la mañana a once de la noche, a las 4 de la tarde habrá un evento cultural, para el 15 de febrero el horario será de once de la mañana a 8 de la noche.

Cabe hacer mención que hace algunas semanas la SEBIENTI emitió una convocatoria para registrarse en un padrón de emprendedores, quienes serán contemplados en cada una de las Ferias Bienestar que se lleven a cabo en las 8 regiones de la entidad.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario