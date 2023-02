Podría quedar inoperante el Rastro Municipal Tipo TIF de Tuxtepec

-Urge maquinaria nueva que ya fue autorizada para que se le dote este año.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- José Luis Chávez Zavaleta dijo que espera que este año se le dote al Rastro Municipal Tipo TIF, del equipo que requiere como son un compresor, una motosierra, llaves e insumos que son indispensables, mismos que ya fueron autorizados por el Presidente de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, porque de no contar con ellos este rastro podría quedar inoperante.

Explicó la maquinaria y equipo que requieren si existe, pero se encuentra ya en muy malas condiciones a pesar de que se le ha estado dando mantenimiento y reparando pero ya dio su tiempo de vida y es necesario reemplazarla por piezas nuevas, puso como ejemplo que de descomponerse la sierra de canal ya no tendría reparación y sin ella no se podrían hacer los cortes para dividir la res en dos partes y, hacerlo con hacha provocaría que astillaran el hueso y quedaran residuos en la carne, cosa que no es recomendable.

Además de que no cuentan con compresores que son los que abran las patas de los animales y es de gran ayuda para hacer el mecanismo más sanitario y no caigan en el piso, dijo que por el momento los animales caen sobre una mesa pero eso les dificulta mucho el trabajo.

Dijo también que están gestionando un convenio para que se pueda echar a andar el área de sacrificio de cerdos, la cual desde que se inauguró el 01 de septiembre del 2016 esta área del “matadero” que de acuerdo al proyecto podría almacenar hasta 100 cerdos, nunca ha funcionado ya que fue entregada incompleta por la Administración Municipal de ese entonces y a que no fue instalado el equipo de refrigeración. Todo esto sucedió en el trienio del expresidente Antonio Sacre Rangel.

Indicó que para poder poner en funcionamiento esta parte para el sacrificio y almacenamiento de la carne de cerdos están sosteniendo pláticas con un grupo de productores porcinos y una vez que lo autorice el Alcalde harán una prueba piloto para ver cómo pueden avanzar en ese sentido.

Por último, el coordinador del Rastro Municipal Tipo TIF de Tuxtepec, expuso que esperan que este año sí les llegue esa maquinaria.

Cabe mencionar que este rastro tuvo una inversión de 43 millones 065 mil pesos, destinados para su construcción y equipamiento necesario para el sacrificio y refrigeración; en el 2017 en el mandato del finado expresidente Fernando Bautista Dávila se le invirtieron 8 millones 649 mil pesos más, inversión que no garantizó su funcionamiento al 100% ya que aún quedaron algunos detalles sin ser solventados.

