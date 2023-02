Quieren vender bodega de UGOCEP en Valle Nacional

-Señalan que es el patrimonio de cafetaleros y tabacaleros de esa región.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Hilario Pérez Hernández, habitante de la comunidad de “La Gran Lucha” del municipio de Valle Nacional, acusó a Miguel Justo ex integrante de la UGOCEP de querer vender una bodega que se ubica en la colonia “El Castillo” y afirmó, que sin ningún derecho quiere comercializarla cuando no le pertenece.

Apuntó que esta bodega es patrimonio de los tabacaleros y cafetaleros de esa región, por lo que no permitirán que una persona ajena a ese grupo porque señala que Miguel Justo “no es nadie”, ya no ni pertenece a la UGOCEP ni tampoco es el dueño, hoy quiera venderla. Indicó que los campesinos de las comunidades se oponen a esta venta y actuarán en caso de que esta persona quiera hacer una transacción con ese inmueble.

Mencionó que en la época de Margarito Montes Parra trajo maquinaria y en esa bodega se instaló una fábrica de queso, maquinaria que ahí permanece y de la cual existen los documentos que acreditan su propiedad; indicó que de este problema ya enteraron al Héctor Montes Parra, hijo del finado Margarito.

“No se vale que otros se adueñen de las cosas que pertenecen a los grupos, a la gente de UGOCEP, cómo me voy a adueñar yo de una cosa que no es mía, primero tienen que ver por los grupos y no por su bolsa, estamos hartos de que sigan robando”, sentenció Pérez Hernández.

Indicó que para evitar este robo que quiere hacer el ex ugocepista Miguel Justo se han unido campesinos de: Armadillo, Arroyo Banco, San Isidro Laguna, Ocote, Paso Nuevo, Vega del Sol y Rinconada entre otras.



