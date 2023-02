Piden no relajarse, reportan 128 casos activos de covid-19 en la Cuenca

-No solo es para prevenir el covid-19, si no otras enfermedades.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que el número de casos de covid-19 que se reportan últimamente, son menores a los que se reportaron a inicio de la pandemia, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Sergio Enrique Apolinar Rabanales, informó que es necesario seguir con las medidas contra esta enfermedad.

Actualmente se reportan 368 casos confirmados, así como 239 recuperados, una defunción y 128 casos activos en la Cuenca del Papaloapan, datos de la semana epidemiológica número 49 del año 2022 a la semana epidemiológica número 3 de este año, que compren del 4 de diciembre que inició la semana 49 al 23 de enero que finalizó la semana 3.

Dijo, que, dentro de los hospitales de la región, ya no se tienen las áreas covid, que se tuvieron en la pandemia, pero esto, no significa que no tengan que relajarse, ya que aún hay contagios de covid-19, y no solo eso puede evitar contagiarse de otras enfermedades.

Entre las medidas que se deben de seguir para evitar más contagios, son el uso correcto del cubrebocas, el lavado correcto de manos, el estornudo de etiqueta, y lo más importante es la vacunación, por lo que exhortó a los ciudadanos que no tienen su esquema completo de vacunación o bien que no se han aplicado ninguna dosis, que acuda a hacerlo, ya que actualmente están vacunando.

El Jefe Jurisdiccional, pidió a la población vacunarse con neumococo e influenza, además se está aplicando el refuerzo de DTP, y desde este jueves y hasta sábado estarán aplicando dosis de Abdala, que es para las personas a partir de los 18 años.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario