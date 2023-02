Apelará Fiscalía de Oaxaca negativa de Juez de imponer prisión preventiva contra pareja de Abigail Hay Urrutia

-Esta es la segunda apelación que se presenta desde que Bernardo Rodríguez Alamilla asumió la titularidad de la Fiscalía

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que apelará la determinación del juez de no imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado identificado con las iniciales K.N.E.H., quien está acusado de ser probable responsable de violencia familiar en contra de Abigail Hay Urrutia.

En la audiencia de ampliación al término constitucional que se llevó a cabo el 31 de enero en la región del Istmo de Tehuantepec, la FGEO solicitó que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, mientras se realiza la investigación complementaria, esta solicitud obedece a que la Fiscalía considera que existe riesgo de sustracción y peligro para las víctimas indirectas.

Es de resaltar que el imputado fue vinculado a proceso, sin embargo no se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, situación que provocó molestia del padre de la víctima, quien en conferencia de prensa, dijo tener miedo de que la ex pareja de Abigail lo vaya a agredir, toda vez que él ya es un adulto mayor, además que no les permite ver a uno de sus nietos.

Esta es la segunda ocasión en una semana que la Fiscalía apela determinaciones de jueces, ya que el pasado 26 de enero la Fiscalía impugnó la determinación del juez Teódulo Pinacho de cambiar la medida cautelar en contra de Juan Antonio V.C., quien es acusado de ser responsable de la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, en contra de María Elena Ríos.

Ambas apelaciones se han dado desde que José Bernardo Rodríguez Alamilla fue electo como nuevo Fiscal General del Estado de Oaxaca, el pasado 25 de enero en sesión extraordinaria de la LXV legislatura local.

