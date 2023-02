Padre de Abigaíl Hay Urrutia pide apoyo de López Obrador por irregularidades en el caso

-Denunció que el Juez de Control liberó a los imputados y no se le impuso ninguna medida cautelar

-Consorcio Oaxaca expuso que el Juez se negó a asistir a la audiencia, aún cuando se encontraba en el mismo edificio

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Con la voz quebrada por la impotencia de ver que el Juez de Control Iván Villalana Villalobos no quiso estar presente en la audiencia del caso de la muerte de Abigail Hay Urrutia, el padre de la víctima José Luis Hay, denunció varias irregularidades en el proceso, por lo que pidió la intervención del Presidente López Obrador.

Una de las irregularidades es que dos el ex Juez Municipal y el Jefe de la Policía Municipal de Salina Cruz, fueron puestos en libertad por el Juez de Control, por lo que ambos seguirán el proceso con otra medida cautelar y no la de prisión preventiva, agregó que el argumento del juez es que él como padre de la víctima no corre peligro, cuando en realidad no es así.

El temor que tiene es que al ser una persona de la tercera edad, padece de la presión, tiene un marca pasos y tiene lesionada la columna, por lo que considera que es vulnerable a algún intento de agresión por parte de los imputados, aunque mencionó tal vez no lo hagan ellos, sino que manden a otras personas.

Otra irregularidad que dijo fue que el Presidente Municipal contrató a estas personas y les asignó un buen salario, estas anomalías se las externó al Presidente López Obrador por medio de una carta que le entregó hace unos meses cuando realizó una gira en la entidad, además por el temor de ser agredido por los imputados, decidió irse de Salina Cruz para irse a vivir al estado de Puebla, lo cual le representa un incremento en los gastos para acudir a las audiencias en la ciudad de Oaxaca.

Por su parte la Representante de Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca Yesica Sánchez Maya, lamentó el comportamiento del Juez de Control, a quien acusó de no haber asistido a la audiencia que se llevó a cabo este 31 de enero, a pesar que el Juez se encontraba en el edificio en dónde se realizo dicha audiencia.

