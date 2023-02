Cuantioso adeudo del Ayuntamiento de Tuxtepec a CFE por pozos “colgados” a líneas de energía

-Tras negociación de más de 2 millones de pesos redujeron a la mitad el pago por pozos de agua que no tenían permisos ni contratos; ya se finiquitaron 718 mil 811 pesos de cinco pozos que operaban de manera irregular.

-La meta es que en este Gobierno se regularicen los 110 pozos de agua que existen en el municipio.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Abigail Sánchez García, Directora de Enlace Institucional dio a conocer que hace un año al tomar posesión esta administración recibieron una deuda de dos millones de pesos por multas de casos de pozos que no estaban regularizados, problema que dejaron algunas Administraciones Municipales del 2017 al 2021 , comentó que luego de una negociación del Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza con Comisión Federal de Electricidad (CFE), se acordó el pago de un millón de pesos y a la fecha se han cubierto 718 mil 811 pesos de cinco pozos que se encontraban en ésta situación, quedando pendientes por subsanar cerca de 400 mil pesos.

Informó que Tuxtepec cuenta con un total de 110 concesiones para explotación de agua potable entre localidades y municipios, de estas 19 son las que se pagan derechos por explotación de aguas a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Dijo que de estos pozos, se tienen pendientes por regularizar cuatro de ellos y seis trámites ya listos en el proceso administrativo para poder obtener sus concesiones y se espera que en aproximadamente seis meses, ya se cuente con ese documento entre ellos los que se ubican en la colonia Pio Quinto Becerra, Catarino Torres, Adolfo López Mateos y la Ampliación El Trópico, así como las comunidades de Santa Rosa Papaloapan y La Unión.

Expuso que la intención del Gobierno Municipal es regularizar al 100 por ciento los pozos de agua en el municipio, dado que en administraciones anteriores se perforaron muchos sin la concesión de CONAGUA que es la que viene siendo como el nacimiento de un pozo.

Indicó que la Dirección a su cargo está trabajando en ello con la colaboración del área de Permisos y Validaciones que dirige el Contador Manuel Niño quien los está apoyando con estos trámites ante la CONAGUA y ante la Comisión Federal de Electricidad.

Informó que los pozos por los que se están pagando derecho por la explotación de agua son el Tláloc 98, Solidaridad 2, Los Mangos, Tláloc 1 bomba 1, Tláloc 1 bomba 2, Tláloc 92, Tláloc II bombas 1, 2 y 3, Tláloc 91, Solidaridad I, La Moderna, El Sureste e Insurgentes, Bella Vista así como los de San Bartolo, Benemérito Juárez, Tuxtepec, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En proceso de regularización ante la CONAGUA para la obtención de títulos de Concesión se cuentan los de las comunidades de San Francisco Salsipuedes, Buena Vista Gallardo, colonia Buena Vista-Escobillal y el de la colonia Las Bugambilias.

En el caso del problema que enfrenta el Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad se da porque hay muchos pozos que se construyeron pero para poder echarlos a andar “se colgaron” de las líneas de conducción de energía eléctrica y no tienen un contrato ante CFE, por lo que se están dando a la tarea de regularizarlos.

Aseveró la Comisión Federal de Electricidad nunca pierde y deslinda responsabilidades, hace recorridos y realiza ajustes por el consumo de energía desde el momento en que detectan alguna anomalía en los pozos y son adeudos muy fuertes que el ayuntamiento ha convenido con CFE, para irlos cubriendo poco a poco de la mano con las autoridades auxiliares de las comunidades que tienen esta problemática, porque varios de los pozos por los que se tienen multas son de comunidades.

Invitó a los Agentes Municipales y de Policía así como a los Presidentes de Colonia para que sean vigilantes ya que estas obras, fueron construidas en gobiernos anteriores con el aval de las autoridades auxiliares por el desconocimiento y porque cuando nunca han tenido el servicio de suministro de agua y requieren de este servicio, no importan las condiciones en las que se la den pero no saben de todo el proceso administrativo y de la responsabilidad de que se les entregue una obra sin ser liberada por Comisión Federal de Electricidad, pero de manera interna se debe cumplir con la normatividad y no solamente perforar el pozo sino hacerlo de manera correcta con los permisos correctos porque todo esto está regulado por dependencias federales.

