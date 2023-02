Aún sin lineamientos, manuales de operación y formatos, el nuevo reglamento de Limpia Pública en Tuxtepec

-No se ha publicado en la Gaceta Oficial del Municipio y por ello no ha entrado en vigor.

-La solución al problema de la basura no es que salgan a barrer más personas o que existan más carros recolectores, sino que se empiecen a producir menos residuos: Rubicela Cano.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Si bien el Cabildo ya aprobó en lo general y lo particular el nuevo Reglamento de Limpia Pública para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en la Gaceta Municipal, una vez que se haga se pondrá en operación, así como los Artículos Transitorios que marcan la forma en que se va a ir operando este reglamento, señaló Rubicela Cano López, Regidora de Servicios Básicos Municipales.

“Espero que las direcciones involucradas en el tema estén trabajando en lo que les corresponde, porque no nada más es ya se publicó el reglamento y al otro día se va a aplicar, esto lleva un procedimiento; a partir de su aprobación hay 45 días para que se presenten al Cabildo los lineamientos, los manuales de operación, formatos que se van a emplear para poder trabajar sobre ello”, asentó la Regidora de Servicios Básicos.

Afirmó que en este momento no se podría trabajar con los recicladores y la población en general porque no se tiene cuáles van a ser los lineamientos, el Reglamento lo marca de una manera general, pero ahora hay que irlo aterrizando, el cómo se va a ir aplicando a cada uno de los sectores y es lo que hace falta.

Dijo que va a estar muy vigilante de que el tiempo marcado en los artículos transitorios se cumplan para que se el Cabildo quien autorice toda la aplicación que se le va a dar al nuevo reglamento como son los lineamientos, manuales de operación y formatos, en éstos últimos se contempla como van a ser los permisos que se van a otorgar, pagos, cuánto se les va a cobrar a las empresas que van a utilizar el servicio o los municipios aledaños que depositan sus desechos en el Basurero Municipal de Tuxtepec.

“Confío en que los departamentos estén trabajando en la preparación de esta información, porque no vamos a permitir que este reglamento se ponga en operación así nada más a la ocurrencia que se les dé, tiene que aplicarse tal como lo marca el nuevo reglamento”, asentó.

Indicó que lo nuevo en este reglamento se dará orden, porque el problema de la limpia pública no es que salgan a barrer más personas, no es que existan más carros recolectores, esa no es la solución del problema, la solución es que se empiecen a producir menos residuos, “este reglamento nos da las bases para empezar a encaminar a la gente a que la gente empiece a separar los residuos sólidos, que les den un uso y que salga desde su casa a donde lo venden, que no pase por el basurero porque ahí ya se contamina y tiene menos valor el producto.”

“Vamos a darle un ordenamiento a la ciudad en ese sentido, eso es lo nuevo que tiene el reglamento, se le va a empezar un orden y como regiduría también nos estamos preparando para salir a informarle, a darle a conocer a la población de qué forma podemos hacer esa costumbre de la separación de los residuos”, concluyó la Regidora de Servicios Básicos Municipales Rubicela Cano López.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario