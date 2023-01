Lluvias fuertes para el sureste del país y evento de “norte en el istmo y golfo de Tehuantepec

-Esto es provocado por el frente frío número 27 y una masa de aire frío

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este día, el frente Núm. 27 prevalecerá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste del país y, en interacción con un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente del Golfo de México, ocasionará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Campeche y Yucatán.

La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente, centro y sureste de México; evento de “Norte” muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 km/h, además de viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y las costas de la Península de Yucatán.

Al final del día, la masa de aire frío comenzará a modificar sus características térmicas. Al mismo tiempo, continuarán vientos fuertes en el noroeste de la República Mexicana, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California. En el resto del territorio nacional continuará la escasa probabilidad de lluvias.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40°C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur), y mínimas de -5 a 0°C con heladas en zonas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Pacífico Sur Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca. Sin lluvias en Guerrero. Ambiente templado a fresco y con bancos de niebla en zonas serranas durante la mañana, así como ambiente frío en zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, así como caluroso en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura, por lo que continúa el Alertamiento por evento de Norte Fuerte en la zona de La Ventosa, restringiendo el paso a camiones con caja vacía y poco peso, al igual que a la navegación en el Golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones: consultar los boletines que emite la CONAGUA a través de la CEPCO, tomar precauciones ante lluvias puntuales muy fuertes con actividad eléctrica, granizadas, las lluvias podrían generar derrumbes, deslaves y caída de árboles, en las tormentas no resguardarse debajo de los árboles por caída de rayos; ante el frío, tomar líquidos calientes, mantener la casa ventilada si usan anafres o chimeneas para evitar la acumulación de gases tóxicos, no realizar actividades al aire libre, evitar respirar aire frío al salir de casa usando cubrebocas, abrigarse bien, si se utilizan braseros para calentar la casa, procurar no hacerlo en lugares cerrados para evitar intoxicaciones, tener cuidado con los adultos mayores porque las enfermedades del corazón se agravan más por el frío.

Ante el coronavirus al salir de casa usar cubrebocas y conservar la sana distancia, en lo posible es mejor no salir de casa y seguir las indicaciones de las Autoridades de Gobierno, Protección Civil y Capitanías de Puerto en la Entidad.

