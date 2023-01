Vera Carrizal continuará en prisión: Consejero Jurídico

-Esto se debe a que recibieron una notificación, en la que queda sin efecto la orden de prisión domiciliaria emitida en días pasados

Graziano Gómez/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado Geovany Vázquez Sagrero, dio a conocer que recibieron una notificación, en el que una juez local les informa que ha quedado sin efecto la orden de prisión domiciliaria, por lo que Juan A.V.C., debe continuar en prisión preventiva oficiosa, es decir que no saldrá de prisión.

En entrevista detalló que el probable responsable del delito de tentativa de feminicidio en contra de María Elena Ríos, nunca ha salido de prisión, aún cuando el pasado sábado el juez Teódulo Pacheco, determinó que el imputado siguiera su proceso en la modalidad de prisión domiciliaria, situación que fue rechazada por la víctima y por el Gobernador Salomón Jara Cruz.

Precisó que lo dicho por el mandatario estatal con relación a que no hay elementos suficientes de la Policía Estatal para el resguardo del imputado, no lo dijo como parte procesal, sino como quien tendría que cumplir esta determinación, por lo que al no contar con elementos, sería complicado y riesgoso poder dar cumplimiento al mandato.

Vázquez Sagrero agregó que en cuanto se recibió el mandato del juez, la Secretaría de Seguridad Pública acudió al domicilio en dónde el imputado estaría arraigado, dicho domicilio no cumple con las medidas de seguridad para garantizar que no se fugara, por lo que se le pidió al juez que materialmente no se puede cumplir el mandato, por las circunstancias que comentó.

Asimismo indicó que esto no quiere decir que el poder ejecutivo no está acatando un mandato judicial, sino que de manera responsable se hizo ver esta situación, ya que existe una corresponsabilidad en el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad.

