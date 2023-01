Esperan que en 4 meses tuxtepecanos respeten reglamento de limpia pública

-Ya están trabajando para que poco a poco los involucrados conozcan este reglamento.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras haberse aprobado el reglamento de limpia pública y gestión integral en el cabildo de Tuxtepec, la directora de Servicios Básicos Elvira Hernández López, aseguró que ya están trabajando en el censo de los recicladores urbanos, y de los diversos negocios, y con esto empezar a informarles de las responsabilidades que tiene cada uno, para que en 4 meses se logre aplicar correctamente este reglamento.

El objetivo principal del reglamento es el de inculcarle a la ciudadanía la separación de los residuos, por lo tanto, con el censo, van a saber cuántas personas se dedican a reciclar, además de que los van a identificar con un número y con esto sancionar a quienes rompan las bolsas y dejen la basura regada, para evitar que se riegue en las calles.

Van a trabajar con los negocios, principalmente con las verdulerías para saber que les hacen a los desechos, y así buscar que lleguen menos desperdicios al basurero, además sancionarán a los vendedores que dejen desechos desde un día antes; también pretenden que los recicladores del basurero se sumen y trabajen en las colonias.

El reglamento, contempla puntos importantes como sacar la basura minutos antes de que pase el camión recolector y de ser posible trabajar con la campana o la música, así mismo se pide no sacar ramas, no sacar llantas, y cosas que los camiones no se lleven, “todo eso se va sancionar”.

Dijo la funcionaria, que se va a capacitar a un grupo de jóvenes que den a conocer el reglamento en algunas colonias y comunidades, además de que harán un trabajo de información en redes.

La Directora, señaló que esperan que en un plazo de 4 meses aproximadamente, la ciudadanía ya esté adaptándose a este nuevo reglamento.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario