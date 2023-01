Esperan recicladores de Tuxtepec que autoridades les informen sobre reglamento de limpia pública

-Integrantes de la unión de Recicladores, aseguraron que desconocían sobre la aprobación del reglamento

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras haberse aprobado el reglamento de limpia pública y gestión integral de Tuxtepec a finales del año pasado, la representante de la Unión de Recicladores en el municipio, Leticia Rojas, informó que a la unión que representa no les han notificado sobre su aprobación y como quedó al final, por lo que piden que se les informen al respecto.

Aunque tuvieron reuniones en dónde hubo un análisis previo, no saben cómo quedó el que se aprobó y sobre todo como se va a ejecutar, y como va a ser la coordinación que habrá con las diversas áreas, y que papel va a tener cada involucrado.

Aseguró que no cuentan con una copia de este reglamento, ya que después de la reunión ellos hicieron algunas observaciones, las cuales en su momento iban a corregirlas, sin embargo, no saben si las hicieron o no, y sobre todo como quedó este reglamento que se aprobó.

No descartó que en su momento se acerquen con las áreas involucradas, para solicitar información al respecto sobre este reglamento y a partir de cuándo estaría funcionando.

