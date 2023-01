COVIC 19 de Junio pide a Gobierno de Salomón no obstruir investigación por caso Nochixtlán

-Señalan que aún hay elementos activos de la Policía Estatal y de la PABIC que participaron en el desalojo que dejó un saldo de 8 personas muertas

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Comité de Víctimas 19 de junio, le pidió al Gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, que no se involucre en las investigaciones y que no obstruya las investigaciones y los llamados a comparecer de los mandos policiacos que estuvieron involucrados en ese incidente, del año 2016, en Asunción Nochixtlán.

En conferencia de prensa el Presidente del COVIC Santiago Ambrosio, señaló que hay varios elementos de la Policía Estatal y de la PABIC, que participaron en el desalojo de padres de familia y maestros de la sección 22, cuando tenían bloqueada la súper carretera Oaxaca-Tehuacán a la altura de Asunción Nochixtlán, que dejó un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos.

Además dijo que continúan con su postura de llamar a declarar al ex Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ya que lo señalan de ser el responsable de haber dado la orden de desalojar a padres de familia y maestros aquel 19 de junio de 2016, precisó que si bien su responsabilidad no es directa, si la tiene por omisión, asimismo indicó que el ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en su declaración dijo que Peña Nieto tuvo conocimiento de la situación.

Santiago Ambrosio explicó que un juez federal había dicho que no era procedente llamar a comparecer al ex mandatario nacional, motivo por el cual siguieron la ruta jurídica correspondiente, por lo que estarán haciendo presión en la Fiscalía General de la República (FGR) y en los juzgados federales, en caso de que no llamen a Peña Nieto, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente dijo que en caso de que la SCJN no les atiende, existe la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), instancia que afirmó el Presidente del Comité de Víctimas, el gobierno mexicano no ha dado respuesta a la CIDH, a la petición de tener acceso a la información del caso.

