Candidato de MC debe ser honorable, para hacer buen uso de los casi mil millones que llegan a Tuxtepec

-Aseguró Gaudencio López que manejar esa cantidad de recursos puede perder al funcionario, por lo que aseguró que no están dispuesto a permitir que eso suceda

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Luego de que hace algunas semana atrás, el partido del Movimiento Ciudadano anunciara la renovación de su estructuras dentro del Comité Municipal con miras al 2024, ya se están preparando para la selección de su candidato en la búsqueda de la presidencia municipal de Tuxtepec.

Señaló Gaudencio López Solís integrante de la Comisión Municipal del partido Naranja, que el candidato que representará a MC debe de ser alguien que no busque sus intereses personales, pero sobre todo que cuente con la honorabilidad para manejar de manera transparente los mil millones de pesos que le llegan de recursos a Tuxtepec, pues aseguró que una vez que llegan al puesto, se pierden y buscan apoderarse de esos recursos, situación a la que no están dispuesto a permitir puntualizó.

Aunque reconoció que aún no se han dado a conocer a los aspirantes detalló que uno de los requisitos es que lleguen hacer equipo y no a dividirlos ya que aseguró que no se puede hacer un Gobierno a capricho y gobernar con el mismo sistema que lejos de beneficiar, solo afectaría a Tuxtepec.

Por otro lado reconoció que el partido a vencer es Morena, pero que en su momento se les tendrá que señalar los errores y las fallas que ha cometido sobre todo en Tuxtepec, asegurando que no ha dado los resultados que la ciudadanía esperaba, pues señala que el Gobierno en Turno ha querido centrar la política sin la aceptación del propio ciudadano, lo que ha generado un malestar social.

