Logra MULT clausura de construcción de hotel en Centro Histórico de Oaxaca

-Denunciaron que la obra dañó el edificio en el que se ubican las oficinas de la organización, el cual tiene 130 años de antigüedad.

-Acusaron que la empresa no cuenta con los permisos por parte del INAH.

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El bloqueo que instaló el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el crucero de la avenida Morelos y Calzada de la República dio resultados, pues trabajadores del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, llegaron a clausurar la obra de construcción de un hotel, misma que se realiza a un costado de las oficinas de la organización.

David Jiménez, quien es integrante de la Comisión Política del MULT, detalló que la empresa encargada de la obra, empezó a construir sobre el edificio en el que se ubica la oficina de la organización, el cual tiene una antigüedad de 130 años, precisó que el peso de la construcción daño la estructura del inmueble, motivo por el cual decidieron movilizarse para que se atendiera su demanda.

Además, dijo que la obra no cuenta con permisos ni autorización, lo cual no debería permitirse, ya que desafortunadamente luego no se cuida el diseño arquitectónico que deben tener los edificios, debido a que el Centro Histórico de Oaxaca está catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987.

Es importante mencionar que toda obra o construcción que se haga en edificios del Centro Histórico, deben estar avalados y autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que se debe respetar el diseño arquitectónico colonial, pues de lo contrario se puede perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El hotel es propiedad de un extranjero dijo el entrevistado, a quien le comentaron de la situación, sin embargo, como respuesta recibieron una burla, pues el empresario les digo que lo dejaran en paz y que cuando se inaugurara el hotel les daría trabajo en el área de limpieza, por esta razón pidieron la intervención de las autoridades, quienes acudieron a clausurarlo.

Finalmente dijo que no entiende como es que las autoridades detienen y le quitan su mercancía a las mujeres que venden sus productos en las calles de la capital y si les dan las facilidades a personas extranjeras, como el caso de la construcción de este hotel sobre la avenida Morelos.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario