Propone CEUCO a Gobierno del Estado creación de Banco Estatal Agropecuario

-El líder de la organización expuso que esto es para que los verdaderos campesinos puedan tener acceso a créditos que les permitan comprar insumos y maquinaria.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente del Comité Estatal Urbano, Campesino de Oaxaca (CEUCO) Julio César Audelo, comentó que se acordó con el Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz, que se inicien las mesas de trabajo, que permitan adaptarse para dar solución y cumplimiento a las demandas que tienen las organizaciones sociales.

Luego de salir de una reunión en palacio de gobierno, el líder social comentó que presentaron una propuesta para crear el banco estatal agropecuario, con el cual se busca beneficiar a los campesinos, para que puedan tener acceso a créditos, ya que actualmente no se cuentan con subsidios que les permitan tener buenas producciones.

Expuso que los verdaderos productores necesitan de este tipo de créditos para comprar insumos, maquinaria y equipo para fertilizar sus parcelas, por ello presentaron esta iniciativa al Gobierno del Estado, la cual se irá perfeccionando en las mesas de trabajo que se acordaron llevar a cabo entre la organización y las autoridades estatales.

Julio César Audelo mencionó que las organizaciones que integran el CEUCO no vienen por dinero, sino a coadyuvar con el Gobierno del Estado para verificar que los funcionarios estatales cumplan con las labores que se les han encomendado, pues se rigen por los principios de Morena que son no robar, no mentir y no traicionar.

Asimismo, indicó que las marchas y protestas que hacen algunas agrupaciones en la capital y en las 8 regiones, no abonan en nada para el mejoramiento de las condiciones de la población, ya que en muchas ocasiones son mecanismos para pedir recursos a las autoridades, aunque aclaró que no descartan realizar alguna marcha, la cual será para denunciar el incumplimiento de algún funcionario.

