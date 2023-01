Atención en temas de caminos, salud, educación y el campo piden autoridades de la Mixteca

-Señalan que siempre han sido discriminados y requieren de apoyos para lograr el desarrollo de esa región oaxaqueña.

José Luis Jerónimo/Sergio Vázquez

Oaxaca de Juárez.- Autoridades de la región de La Mixteca-Zapoteca se presentaron en Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca para solicitar una audiencia con el Gobernador del Estado Salomón Jara, para solicitarle principalmente atienda la rehabilitación de los caminos que conducen y conectan a los pueblos que se ubican en esa zona de la entidad oaxaqueña.

Apolonio Ramírez Ramírez en representación de las autoridades municipales dijo que buscan presentar un proyecto al Gobernador para que los apoyen con las necesidades que tienen los habitantes de esa región siendo una de estas los caminos hacia las cabeceras municipales. Señalaron que si bien han sido beneficiados con el programa federal de pavimentación de caminos, también quieren que este proceso se realice de los municipios hacia las agencias.

Por su parte Juan Alejandro Julián García de la Comisión de Enlace, expuso que las autoridades están siendo apoyadas por una organización Regional de Presidentes Municipales, núcleos rurales, Agentes y habitantes de la Mixteca que habitan en la ciudad de Oaxaca y que buscan que el Gobierno del Estado atienda sus demandas, además de saludarlo y a la vez pedirle que le dé seguimiento a todas las peticiones que le hacen las autoridades municipales de La Mixteca, entre ellas de educación con la construcción de aulas y en el caso de San Antonio Huitepec existe una universidad sin edificio y necesitan que se construya el inmueble para albergar a este centro universitario, que cobija a maestros y alumnos de varios municipios que requieren también un lugar en donde albergarse.

Agregó que en el caso de caminos en Trinidad Zaachila, tienen una carretera que parte del Mercado de Leña hacia La Lobera y Santa Inés que está en pésimas condiciones y que se necesita recomponer, es una carretera que tiene aproximadamente 15 años, pero ya está intransitable y que en salud requieren la edificación de un Hospital Regional, que beneficiaría a muchas comunidades, además de que se sigan pavimentando las carreteras.

Mientras tanto Miriam Santiago Caballero, apuntó que lo que buscan es el desarrollo de su región ya que saben que tanto el gobierno federal como estatal están impulsando proyectos, sin embargo se quedan a la mitad y no se concluyen, por eso quieren un espacio para que el Gobernador Salomón Jara Cruz los escuche, atienda sus necesidades y para que también el Gobierno de la República voltee a ver esa región y salgan del atraso en que siempre han vivido ya que han sido discriminados de alguna u otras formas, pues no tienen lo necesario para que los productores, pues no hay impulso para que el campo pueda crecer y la economía pueda fluir adecuadamente en esa zona.

Cabe mencionar que esta Red de Autoridades Municipales está conformada por los presidentes de Santa Inés del Monte, San Pablo Cuatro Venados, Magdalena Mixtepec, San Antonino el Alto, San Miguel Peras, Santa María Peñoles, San Miguel Piedras, Teozacoalco, San Mateo Sindihui, quienes conforman una Red de Autoridades Municipales a partir del municipio Zaachila.

