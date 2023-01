Obra de circuito interior se va a reparar, mientras se investiga a responsables: SINFRA

-Las irregularidades se debieron a la falta de planeación de un proyecto ejecutivo por parte de la anterior administración estatal

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones (SINFRA) Nezahualcóyotl Salvatierra López, expuso que los hundimientos en la obra del circuito interior no son las únicas que se han presentado, en el caso particular de esta, manifestó que no hubo coordinación entre los gobiernos estatal y municipal.

Expuso que estas irregularidades se debieron a la falta de planeación de un proyecto ejecutivo por parte de la anterior administración estatal, esto previo al inicio de los trabajos que se llevaron a cabo, indicó que para evitar esta situación, primero se debió haber revisado si las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, estaban en condiciones de operar adecuadamente.

Agregó que algunos vecinos tuvieron que contratar a una empresa para que hiciera estos trabajos de revisión de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, para darles mantenimiento o en su caso cambiarlas, situación que provocó que a menos de dos meses de haber sido inaugurada la obra, ya presente graves afectaciones.

Asimismo indicó que el Gobernador Salomón Jara Cruz, lo ha instruido para solucionar este problema y no estar buscando culpables, aunque precisó que esto no quiere decir que no vaya a haber sanciones, incluso dijo que ya tuvieron comunicación con la empresa Cemex, quien mostró disposición para reparar el tramo en cuestión.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario