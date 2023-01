Demandará Gobierno de Tuxtepec a responsables de que hoy se le deban al SAT más de 82 MDP

-En el 2016 Antonio Sacre Rangel no pagó el ISR de los trabajadores al SAT; la Administración Municipal del 2019 asesores del finado Fernando Bautista Dávila le aconsejaron iniciar un juicio contra el SAT y tampoco cumplió esa obligación que secundó quien también fuera edil Noé Ramírez Chávez.

-“En este Gobierno no protegemos a nadie ni somos irresponsables”: Irineo Molina.

-Autorizó el Cabildo poner un demanda e iniciar un proceso de negociación con el Sistema de Atención Tributaria.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La Actual Administración Municipal de Tuxtepec que encabeza Irineo Molina Espinoza, interpondrá una demanda en contra de quien o quienes resulten responsables por la deuda que se tiene con el Sistema de Atención Tributaria que a la fecha asciende a más de 82 millones de pesos producto de que en el 2016 el Gobierno de Antonio Sacre Rangel no pagó al SAT el ISR de los trabajadores y en el 2019 la comuna que estaba al frente del Ayuntamiento inició un juicio buscando que el SAT redujera una mínima parte del adeudo por lo que tampoco cumplió esa obligación durante los cinco años.

El Alcalde manifestó que es un grave problema el que tiene el municipio de Tuxtepec porque en el 2016 el gobierno de ese momento no pagó el ISR del impuesto que retiene de los salarios de los trabajadores sindicalizados, policías y personal de confianza, del cual debería haber enterado al SAT, pagarlo para que después este organismo lo devolviera si se hacía el procedimiento correspondiente.

Dijo que sin embargo en ese 2016 el gobierno en turno no pago ese impuesto al SAT, dos años después con una Auditoria Federal detectó que lo que no se habían pagado 20 millones de pesos, pero con multar, recargos y sanciones por no haber cumplido con esta obligación y esos 20 millones a la fecha ya crecieron a más de 82 millones de pesos porque no solamente no pagó el gobierno a quien se le notificó en el 2019 sino que los asesores de ese entonces, no sé porqué hayan tomado esa decisión, iniciaron un juicio tratando para que el SAT redujera una mínima parte de la deuda con el argumento de que en esa nómina había personas fallecidas y que no trabajaban y se metieron a un ruta legal que a través de un juicio quisieron ganarle al SAT.

A esta demanda, el Sistema de Administración Tributaria respondió que mientras se llevaba a cabo el proceso del juicio no atendería ni escucharía al Gobierno Municipal y “vamos a dialogar para negociar esta deuda hasta que retires e juicio o hasta que el juzgado determine”. Sin embargo el hecho de no negociar con el SAT no congeló la deuda que de 20 millones que se tenían en el último reporte ya suman más de 82 millones de pesos que el gobierno está obligado a saldar.

Irineo Molina Espinoza apuntó que desde inicio del 2022 se han llevado a cabo reuniones con el SAT para conocer esa información e iniciar el proceso de negociación el cual tiene que avalar el CABILDO para comenzarla; aseguró se complicó casi 10 meses esta autorización porque hay opiniones encontradas e incluso se trató hasta de confundir a la ciudadanía diciendo que él intenta proteger a funcionarios del Gobierno Municipal anterior-

“Francamente me siento ante eso libre de pecado, yo estoy en mi función de Presidente Municipal y lo único que busco es que esta deuda continúe creciendo, porque lo más irresponsable sería iniciar otro juicio como lo hizo la Administración anterior para lavarme las manos, terminar mi mandato como Presidente Municipal, pero tarde o temprano los tribunales van a resolver y le van a dar la razón al SAT porque fue un dinero que se le retuvo a la gran mayoría de los trabajadores y que no se cumplió con esta obligación”.

Agregó: “Irresponsable de mi parte seria no enfrentar esta problemática, dejarla pasar y que a alguien le reviente, a lo mejor así pensaron los asesores del pasado, le dijeron al presidente en turno inicia un juicio y a ver a quién le revienta”. Expuso que se han utilizado muchos argumentos para tratar de descalificar esta decisión que se está tomando sin embargo reconoció que la gran mayoría entendió que se debería enfrentar, sentarse con el SAT y buscar esquemas de negociación.

Expuso que pagar esta deuda va a meter en problemas a la actual administración porque se dejarán de atender muchas demandas y estamos en medio de grandes proyectos que queremos construir en este gobierno, por suerte el juicio se sobre selló, los juzgados dieron la razón al SAT así que le dijeron al Ayuntamiento que tenía que pagar, ante ello sesionó el Cabildo para informar que ya no se podía hacer nada y que tenían que enfrentar esta problemática y el Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento.

Eso llevó al Cabildo a tomar dos decisiones: primero presentar una demanda contra quien resulte responsable tanto por la irresponsabilidad que sucedió en el 2016 pero también de quien la omitió estos cinco años que originaron que los 20 millones crecieran a 82 millones de pesos de deuda con el SAT y eso va a ser a través de la Síndico Procuradora que esta trabajando para presentar la denuncia y quienes resulten responsables y con eso quitar esos señalamientos de que se quiere proteger a alguien, “nosotros vamos a presentar esta denuncia contra quienes resulten responsables”.

La segunda, empezar la negociación para poder pagar la deuda y en relación a eso el pasado jueves en la ciudad de Oaxaca, se reunió con un representante de la Unidad Coordinadora de Entidades Federativas (OCEF) que es el brazo operativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico que tiene que ver con todos los coordinadores y Secretarios de Finanzas.

“No es presunción pero tengo grandes amigos en Finanzas, grandes amigos en la OCEF que nos ayudaron a generar un esquema de pago de esta deuda en donde se podría reducir estos 82 millones hasta 25 millones de pesos que son los que tendría que pagar el municipio, pero para que esto se logre se tiene que hacer mediante el Gobierno del Estado, por eso se reuní con el Subsecretario de Ingresos del Estado quien representó en ese momento al Secretario de Finanzas, un representante de la OCEF y el Gobierno Municipal representado por él, los Síndicos Procurador y Hacendario, la Regidora de Hacienda y el Tesorero Municipal para hacer el planteamiento que esperamos que el Gobierno del Estado nos ayude, no le costaría nada, es solamente ser el puente ante Hacienda porque el Estado tiene un beneficio que le da la Ley de Coordinación Fiscal el cual no tienen los municipios”, aludió Molina Espinoza.

El Alcalde agregó que la Administración Municipal buscaría un esquema de como resolverlo, pero fue el inicio de una gran negociación que se tiene que hacer, eso quiero que la ciudadanía lo entiendo porque los pueden confundir y decir ¿porqué no vas y le decomisas la casa si ya sabemos quien se llevó el dinero?, “eso lo tendrá que hacer otra instancia con esta denuncia que va a presentar la Síndico Procuradora que va a seguir su camino, nosotros no lo podemos hacer, nosotros tenemos que tomar la decisión de enfrentar o no el problema y lo más responsable para el municipio de Tuxtepec es que la Administración lo enfrente, busque las alternativas para solucionarlo y quitar este grave problema que tiene el municipio”.

“Estamos dándole seguimiento, ya fue la primera reunión, espero que la siguiente semana tengamos noticias para empezar a construir este gran acuerdo que a través del Gobierno del Estado, la OCEF y el SAT hagamos un convenio de solución”.

Irineo Molina aclaró que su gobierno ha sido responsable, “ya paso el 2022 y han hecho todos los pagos no solamente el ISR de nómina sino también todos los impuestos estatales y federales y nos comprometemos a que en este trienio no vamos a cometer esta irresponsabilidad , pero si es urgente atender este problema que se tiene en el municipio”.

