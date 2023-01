Si no hay informe de la obra no hay dinero: Marcelo Santos Meneses

-Presenta atraso y detalles construcción del drenaje pluvial, sanitario y pavimentación de la calle Reforma en Valle Nacional

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “Hasta que entregue la empresa constructora un informe del avance de la obra del drenaje pluvial, sanitario y pavimentación de la calle Reforma, no se le dará el recurso que falta para finiquitarla y son tres millones de pesos”, afirmó el Presidente Municipal de Valle Nacional, Marcelo Santos Meneses.

Explicó que una de sus prioridades es el manejo transparente de los recursos y sus comprobaciones porque las comunidades hacen las obras, pero no las comprobaciones.

Dijo que en el 2022 solo tres obras se ejecutaron por contrato, casi todas fueron por administración y por ello dijo “estamos vigilando la aplicación del dinero para no tener problemas si es que se realiza una auditoría a la Administración Municipal”.

Apuntó que todavía están construyendo obras que se priorizaron el año pasado, tal es el caso de la calle Reforma de la cual la empresa constructora no la ha terminado, va muy lenta; señaló que el pasado miércoles hicieron una reunión para dar a conocer cómo va la obra, reunión a la que él no asistió al señalar que no existían las condiciones para que se llevara a cabo pues solo asistieron alrededor de 25 personas, motivo por el cual él no se presentó porque a veces en esas reuniones en vez de sacar algo constructivo y avances a favor del pueblo o de la obra, solo van a atacarse unos a otros.

Informó que en en los próximos días él va a convocar a esa reunión como parte de la cabecera municipal para dar un informe general y a detalle de cuál es la situación, que existe en esa obra de la calle Reforma, a dialogar, a construir y a llegar a buenos acuerdos.

El Presidente Municipal de Valle Nacional aseveró que han sido muy respetuosos con el Comité, ellos buscaron al contratista, lo pusieron, hicieron todos los trámites para que esa empresa trabajara; expuso que no tiene nada en contra de la empresa pero la verdad es que hay muy poco avance.

“Ellos dicen que nosotros no les hemos entregado el recurso, que no se lo queremos entregar, pero eso es mentira, el recurso está, se va a finiquitar en su momento y si el pueblo quiere que se los de eso haré, pero no puedo entregar algo cuando no hay las condiciones porque en primera no se ven adelantos en las obras, no se está haciendo como debe de ser, tenemos documentos y fotografías de que hemos estado muy pendientes para que las cosas se corrijan”, expuso Marcelo Santos Meneses.

Dijo que esta reunión sería la próxima semana por lo que pidió a los habitantes de la cabecera municipal que asistan, para poder decirles a todos como está el tema de esta obra de la calle Reforma.

Marcelo Santos, aseveró que el recurso lo tienen, sin embargo no lo han pagado porque la empresa no ha comprobado el avance de la obra, “no es que no lo queramos entregar el dinero está guardado, está completo no se ha tocado porque ese recurso es de la obra de la cabecera municipal del drenaje pluvial, sanitario y la pavimentación, pero si quiero decirle al Comité y a mi pueblo, que no vamos a soltar el dinero hasta que no se nos comprueben los avances de la obra como lo pide obras públicas, pero si no vemos avance al rato la responsabilidad será para mí como Presidente Municipal y no va a quedar bien la obra en esta calle, sino se hacen las cosas como deben ser, que cumplan con el trabajo como está proyectado y comprueben lo que hicieron y en ese momento tendrán el dinero”

Por último, pidió a los habitantes de la cabecera municipal que asistan para poder darles a todos la información de cómo está el tema de esta obra de la calle Reforma, concluyó el Alcalde de Valle Nacional.

