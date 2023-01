Envían primer tráiler con basura de la capital a cementera Cruz Azul

-El Presidente Municipal comentó que de esta manera se está trabajando para solucionar el problema de la basura en la ciudad de Oaxaca.

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes el Presidente Municipal de la capital Francisco Martínez Neri, asistió al centro de recolección de basura del área de barrido, en dónde se dio el banderazo de salida del primer tráiler con desechos sólidos hacia la planta cementera de Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca.

Los desechos son separados para cumplir con los lineamientos de la cementera, ya que estos son usados como combustible, es por ello que son compactados por una prensa que tiene la capacidad de compactar una tonelada de basura por hora, para ello se hacen 2 pacas de más de 450 kilos.

El mandatario capitalino expuso que en días pasados visitó la planta cementera, para ver la posibilidad de enviarles desechos conforme a sus requerimientos, y a pesar de que aún no se ha firmado el convenio de colaboración, se acordó empezar el envío de basura compactada.

Agregó que los desechos corresponden a los que levanta el área de barrido, más adelante se hará el mismo proceso con la basura que generan los comercios y la población en general, para ello se necesita comprar una prensa de mayor capacidad, ya que la ciudad de Oaxaca de Juárez genera alrededor de 150 toneladas de basura al día.

Asimismo, Martínez Neri comentó que ese centro de acopio no genera molestia a las personas que viven alrededor, ya que los desechos que ahí se depositan no generan mal olor, finalmente con relación la basura orgánica, la autoridad municipal comentó que se va a triturar para que se use como abono de los cultivos.

