Vamos por más, sí quiero ser Diputado Local: Marcelo Santos Meneses

-Afirma que esta es la última vez que será Presidente Municipal y buscará crecer en la política.

-Aseveró que hoy su mayor responsabilidad es servir a Valle Nacional.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “Me gusta la política, me gusta trabajar por la gente, me gusta este trabajo, es algo que mi padre quiso hacer, servirle al pueblo, pero no tuvo esa oportunidad y a mí la vida me la dio, el ya no pudo verme trabajar de la mano con mi pueblo” señaló el presidente de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses.

Afirmó que esta es la última vez que será presidente municipal ya que no buscará otra oportunidad, pero que si la vida le da la oportunidad y luego de cumplirle bien a su pueblo durante este periodo de dos años que le faltan al frente de e la Administración Municipal y salir bien de este compromiso que hizo, de trabajar por Valle Nacional si se le da la coyuntura de ser Diputado Local lo será, pues afirmó que sí tiene aspiraciones de seguir creciendo en la política.

Marcelo Santos Meneses remarcó que sí quiere estar en otro nivel político para servir a México, Oaxaca y a esta región de la Cuenca del Papaloapan si en su momento las cosas se dieran, asumiría el cargo con mucha responsabilidad y si el pueblo le de esa oportunidad la aceptaría porque tiene muchas ganas de seguir trabajando para ayudar a la sociedad.

Aseveró que él no es de las personas que les gusta estar almacenando fortunas, le gusta trabajar, vive del campo y tiene lo que siempre ha tenido pero como todo hay que luchar en la vida por vivir mejor, por salir adelante pero ganándoselo con el sudor de la frente y no con lo que es del pueblo.

Expuso que hay quienes lo critican por las veces que ha sido Presidente Municipal pero esa ha sido una decisión de la ciudadanía de Valle Nacional que conoce como vive, a que se dedica y lo que tiene lo ha tenido siempre y lo ha logrado con su familia y si el día de mañana tiene la oportunidad de seguir sirviendo a su pueblo y si la gente cree que puede estar en otro nivel para continuar ayudando con gusto lo va a aceptar, pero se lo tiene que ganar trabajando.

El alcalde comentó que por ahora y hasta el último momento de su gobierno, su principal responsabilidad es Valle Nacional; indicó que en este 2023 hará muchas cosas que en el 2022 no se pudieron concretar pero que está trabajando y hará las gestiones que sean necesarias para lograr los proyectos que tiene para que su municipio siga el camino del desarrollo, y continúe creciendo como hasta ahorita por el bienestar de la gente.

Comentarios

