Liderazgo de Benjamín Robles va en decadencia: Lenin López Nelio

-Precisó que de 2018 a 2022 Benjamín Robles disminuyó su votación en más del 50%.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El liderazgo de Benjamín Robles Montoya va en decadencia así lo afirmó Lenin López Nelio, quien encabeza el grupo que ha desconocido al Diputado Federal y Comisionado Político Nacional del PT en Oaxaca, esto lo demostró con los votos que ha tenido el partido en las últimas 3 elecciones, los cuales han ido a la baja desde el 2018.

Expuso que en 2018, Benjamín Robles representaba una votación en el distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez de 15 mil 371 votos, en 2021 representaba 9 mil sufragios, es decir 6 mil menos, para el 2022, en la elección a Gobernador de Oaxaca, representó 7 mil votos, 2 mil menos que en 2021 y 8 mil menos en comparación con 2018.

En conferencia de prensa expuso que hasta el momento no se sabe en qué se han utilizado los recursos que recibe el partido por el concepto de prerrogativas estatales, López Nelio manifestó que el dinero que recibe el partido cada mes es de un millón 400 mil pesos, dinero que no saben dónde está aplicado, porque el PT no cuenta con oficinas regionales o distritales.

Esta es una de las razones por las que piden que se nombre a un nuevo delegado, el cual tendrá que convocar para el mes de agosto se lleve a cabo una asamblea general, en la que se elija a quien esté al frente del PT en Oaxaca, pues la figura de Benjamín Robles ya no es bien vista por la ciudadanía ni por la militancia.

Lenin López Nelio manifestó que en 2016 cuando Benjamín Robles fue candidato a Gobernador, se le dio la confianza de liderar el partido, pero solo por un año, sin embargo desde esa fecha Robes Montoya no ha soltado las riendas de este instituto político, situación que no se ha dado en ningún otro partido en el estado de Oaxaca.

Con relación al apoyo que darán al candidato de Morena, del PT o de una posible coalición, se lo darán a quien resulte elegido, sin tomar en cuenta si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña, también dijeron al Gobernador Salomón Jara, que desconocen los acuerdos que haya hecho con Benjamín Robles.

