Beneficia a MORENA la nueva redistritación: Benjamín Viveros Montalvo

-Comité Estatal visita la región de la Cuenca organizando la estructura del partido.

-En este 2023 conformarán Comités Seccionales y de Defensa de la Transformación.

-Señala el dirigente que en este instituto político no existe la división y que están más unidos que nunca rumbo al proceso electoral del 2024.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Benjamín Viveros Montalvo, Presidente Del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el estado de Oaxaca afirmó que la nueva redistritación beneficia y ayuda a MORENA ante el proceso electoral del 2024, porque en la mayoría de todos los distritos, secciones y municipios ganaron como partido, como movimiento porque van muy bien y están muy bien en esos Distritos.

Señaló que la propuesta fue en conjunto con todas las fuerzas políticas con el IEEPCO y el INE local en la que se organizan y distribuyen los municipios y eso los beneficiará y ayudará a MORENA como estructura y como partido, porque se mejoran los cambios que se hicieron en la redistritación del 2016 con la que se dio una desproporción de como estaban conformados los Distritos Locales y Federal, pero con esta nueva propuesta se mejora la organización territorial y política de los Distritos Locales y Federales.

Dijo también que en este 2023 van a conformar Comités Seccionales y de Defensa de la Transformación en cada una de las secciones electorales, comunidades y barrios ya que en MORENA dentro de sus estatutos no tienen la estructura de Comités Municipales, no existe ni va a existir durante los años que esté en la dirigencia porque no es funcional y es mejor que la gente este organizada desde abajo y no que un Comité Municipal quiera controlar el proceso de organización de MORENA.

“Funciona que el pueblo se organice, todos desde abajo, los que gusten, los que quieran y el tema de los Comités Municipales no permiten que sus compañeros se involucren, en MORENA como lo dice su dirigente Andrés Manuel López Obrador es abierto para todas y todos, a nadie se le va a excluir o cerrar las puertas, al contrario, las puertas de MORENA están abiertas de par en par para seguir organizando y trabajando para que nuestro partido siga creciendo, vamos a crecer todavía más porque los procesos nos han ayudado más porque la gente confía en nuestro movimiento y vamos a pasos agigantados hacia el proceso que viene”.

Durante su visita a Tuxtepec como parte del recorrido que esta haciendo el a Cuenca del Papaloapan para seguir organizando la estructura de MORENA porque son un partido que están en constante movimiento después de haber terminado en Oaxaca con un gobierno priista, de un régimen que en estado y el país ya desapareció y ahora se vive con un gobierno del pueblo y para el pueblo, que quiere el bienestar de su gente y es cuando más se tiene que organizar el movimiento, porque tiene que respaldad al Gobierno del Estado como al Gobierno Federal.

Señaló que un gobierno sin que tenga un movimiento atrás apoyándolo será difícil que seguir y se verá solo, tienen que seguir reforzando las tareas de organización, promoción de lo bueno que va a ser este gobierno, de las actividades que se realizarán, iniciativas, programas que se van a implementar, de los proyectos de infraestructura que van a ejecutar en este estado de Oaxaca con la austeridad, fomentando los principios de no robar, no mentir y no traicionar y sobre todo caminar siempre con el partido.

Benjamín Viveros aseguró que hoy en MORENA hay más unidad que nunca, el movimiento se ha convertido en una fuerza muy importante en el que todos empujan hacia un solo lado y con estas reuniones y pláticas han buscado la unidad, “pero la unidad no se hace de palabra, no se hace pregonándolo, la unidad se hace en MORENA con trabajo porque si todos sumamos a que la organización y el trabajo se haga con trabajo con el pueblo estamos demostrando la unidad.

Aseguró que MORENA es la principal fuerza a nivel estatal y nacional con una diferencia muy grande de a oposición y es por eso que tienen que demostrar la responsabilidad que tienen como el principal partido político y estar a la altura de las circunstancias que requieren el estado, el país y la militancia porque no pueden andar confrontándose ni descalificando a algún compañero, hablando mal ni dividiéndose porque la circunstancia histórica y política les pide estar unidos, seguir participando juntos y así lo van a hacer en MORENA.

Expuso que simpatizantes y militantes tienen que sumarse a las tareas, a los festejos y triunfos y van hacia adelante porque viene un proceso muy importante y no tienen que dejar que regresen los que ya se fueron y ahora tienen que permitir que el pueblo, sea el que decida su historia, dónde se va a gastar el presupuesto y dónde se va a trabajar con el mismo pueblo.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario