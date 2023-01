Paro en recolección de basura en Tuxtepec

-Turno matutino exige pago de salario devengado en días festivos que no se les ha remunerado.

-Directora de Servicios Básicos asegura que ya se giraron instrucciones para que se les refleje en la nómina de esta semana laboral.

-Asegura que el turno nocturno sí realizará recorridos para levantar la basura en las rutas que le corresponden.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes 03 de enero, el turno matutino recolección de basura del área de limpia pública inició un paro de labores, ahora exigiendo el pago de los días festivos que laboraron en en el mes de diciembre y que no les fueron remunerados en la nómina semanal de la semana que concluyó.

La Directora de Servicios Básicos Municipales, Elvira Hernández López dijo al respecto que el paro se suscitó la mañana de este martes debido a un problema con un trabajador del área que ella dirige se presentó en el área en recolección y que para los trabajadores de limpia pública es una persona “non grata”, además de que exigen el pago de los días festivos que laboraron en el mes de diciembre y que no se les reflejó en el pago de su nómina.

Detalló que los días 24 y 25 de diciembre para los empleados del Sindicato 12 de julio son festivos y el pago no salió en la semana en que deberían de ser remunerados, pero esto se debió a que en el mes de diciembre Recursos Humanos solicita adelantar la lista de nómina y no se reportan esos días sino que se hace hasta la siguiente semana laboral y esa fue otra de las molestias, afirmó que ya lo platicó con Recursos Humanos y se va a corregir.

Aseguró que el turno nocturno saldrá a trabajar de manera normal y mañana a las 6:30 de la mañana se reunirá con el turno matutino mientras que hoy dialogará con el Presidente Irineo Molina Espinoza para darles una respuesta.

Por su parte el Secretario General del Sindicato “12 de Julio”, manifestó que lo que están pidiendo es que se respete lo que ya se devengaron los trabajadores; afirmó que hasta el momento como sindicato no han acordado que el turno nocturno salga a trabajar dado que este es un eslabón y si no se arregla este tema se va de largo y posiblemente mañana se amplíe el paro a las áreas.

El líder sindical aseguró que siguen teniendo problemas en diversas áreas, en el caso de limpia el área de los baños principalmente y la molestia que tienen como sindicato es que no han peleado ni siquiera que éstas estén en buenas condiciones sino lo que realmente les preocupa es que estén en buenas condiciones las unidades para poder dar el servicio como corresponde; hay unidades que le están echando mano porque varias ya estaban prácticamente sin balatas.

Se da la atención pero se confían, temas que se puedan resolver pero que es de que les pongan ganas , atención y empeño para evitar que paren las unidades, mencionó que son de mucha ayuda las unidades que se han adquirido porque son las que cubren las áreas en las que les hace falta darles batalla.

Expuso que ya tenía un buen rato que no se daba un movimiento en en el área de recolección de basura, pero desafortunadamente se dio el tema del empleado Hugo Lino con el que comenzó a decaer el área y, para evitar que se paren las unidades y paguen los que menos tienen que pagar que son los que están contribuyendo para el funcionamiento y mantenimiento de la ciudad que so los ciudadanos.

“Quizás esto no se puede entender o interpretar pero se los digo con mucha sinceridad, el tema es ese, es práctica, no complicado pero desafortunadamente afectamos una parte de la ciudad porque hoy se recorría una ruta, mañana es otra y a los que les tocaba pues ya se vieron afectados, no es la intención y por eso esperamos que el tema se resuelva hoy mismo”.

