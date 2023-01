Arranca gobierno de Tuxtepec obra de colector sanitario en boulevard Ávila Camacho

-Se invertirán más de 8 millones de pesos en la obra, que tendrá una duración de más de 2 meses

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo se dio el banderazo de arranque de la obra de rehabilitación del drenaje sanitario sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho, en dónde se invertirán poco más de 8 millones de pesos, con lo cual se resolverá en gran medida el colapso que existe en la red de drenaje del centro de la ciudad.

El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, dijo que continuamente en la presidencia municipal, se reciben quejas de la ciudadanía con relación al estado de la red de drenaje sanitario, la cual reiteró se encuentra colapsada, de ahí la importancia de rehabilitar el colector del Ávila Camacho, que es una línea principal.

Explicó que si esta red principal se colapsa, el daño en las líneas secundarías sería contraproducente para la ciudad, es por ello que se priorizó este proyecto, asimismo indicó que este primer tramo comprende de la avenida Daniel Soto a la calle Puebla y posteriormente se realizará lo correspondiente de la calle Puebla a la avenida Roberto Colorado.

Ese colector pasa por la avenida Roberto Colorado, sin embargo como esa zona ya está poblada, es imposible rehabilitar ese tramo, motivo por el cual se redireccionará el colector por el boulevard Ávila Camacho hasta conectarlo con el colector marginal que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales.

El recurso que se destinará es de poco más de 8 millones de pesos y está dividido en 3 partes, una de 7 millones y medio de pesos, que es para atender la rehabilitación de la red de drenaje, otra de 383 mil 500 pesos, con el que se rehabilitará la red de agua potable y la última de 401 mil pesos, para la rehabilitación del drenaje pluvial.

En su intervención el Sub Director de Agua Potable David Méndez Calderón, comentó que esta obra es de gran impacto, ya que abarca la recolección del agua residual de todo el centro de Tuxtepec, lo cual permitirá realizar una rehabilitación integral de la red de drenaje, beneficiando así, a la zona comercial.

Agregó que se invertirán 5 millones de pesos para rehabilitar el reactor de lodos activados, ya que el objetivo es que este proyecto se para mejorar la red de drenaje de la ciudad, para que Tuxtepec sea un modelo de desarrollo para los municipios de la región de la cuenca del papaloapan.

Molina Espinoza aclaró que esta obra no se inició en el 2022, para no afectar la vialidad, ya que el mes de diciembre representa un incremento en las ventas de los comercios del centro de la ciudad y señaló que su intención es la de no afectar a este sector, finalmente pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias que los trabajos vayan a causar, para ello precisó que habrá elementos de la Policía Vial Estatal para dar fluidez a la circulación en esa arteria.

