CityBus sin pies ni cabeza: Gobernador Salomón Jara

-El Gobernador de Oaxaca mencionó que la SEMOVI está investigando este caso

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El proyecto del CityBus no tiene ni pies ni cabeza, afirmó el Gobernador Salomón Jara Cruz, por lo que instruyó a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), para que investigue cuál era el objetivo de dicho proyecto que se inició en el sexenio de Gabino Cué y no se logró terminar en la anterior administración estatal.

Agregó que le pedirá a la titular de SEMOVI Claudina de Gyves Mendoza, que rinda un informe en la conferencia de prensa que dará el Gobierno del Estado el próximo lunes, ya que se está “buscando qué era, para qué, cuál era su objetivo y está tratando de armar el rompecabezas” asentó el mandatario oaxaqueño.

Señaló que por esta situación, en 12 años no se pudo poner en marcha el proyecto, incluso no se han terminado algunas obras, como el caso de la terminal en el boulevard Guadalupe Hinojosa en la jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, además que por esto no se pusieron en operación las rutas que había.

Asimismo hasta el momento las unidades que empezaron a dar el servicio se encuentran resguardadas, motivo por el cual se está revisando de manera puntual este asunto, aclaró que por el poco tiempo que tiene su gobierno en funciones, necesitan allegarse de más información, la cual se dará a conocer a la opinión pública.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario