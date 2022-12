Aprueba Cabildo el Proyecto de la Ley del Presupuesto Egresos para el 2023 para Tuxtepec

-Esta iniciativa tiene un rumbo bien definido para beneficiar al centro de la ciudad, colonias, comunidades y sobre todo a favor de todos tuxtepecanos: Irineo Molina Espinoza

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Cabildo de Tuxtepec aprobó este viernes el Proyecto de Ley para el Presupuesto de Egresos 2023, en el que se plantan las políticas públicas, obra y acciones que se pretenden realizar a lo largo del próximo año, considerando beneficiar a todos los grupos vulnerables que anteriormente habían sido excluidos, dar atención a la zona centro de la ciudad atendiendo problemas de drenaje y pavimentación y destinando recursos para las áreas de cultura, deporte, salud entre otros, además de dar continuidad a proyectos que se iniciaron en el 2022 como la pavimentación de caminos y el concretizar la obra del nuevo hospital para Tuxtepec.

Cabe señalar que el pasado 14 de diciembre en Sesión de Cabildo el presidente Municipal Irineo Molina Espinoza informó a los Concejales que el proyecto del Presupuesto de Egresos estaba ya en manos de la Secretaría Municipal, por lo que solicitó que el pleno del Cuerpo Edilicio aprobara que se pasara a la Comisión de Análisis y en una mesa de trabajo revisarlo, discutirlo y enriquecerlo para así poder alcanzar mayores metas a favor de las colonias, comunidades, centro de la ciudad y sobre todo de los tuxtepecanos.

En esa fecha esta solicitud fue aprobada y este viernes 23 de diciembre se llevó a cabo una segunda Sesión de Cabildo para la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de este Proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023.

La lectura del proyecto por ya conocerlo Síndicos y Regidores así como el propio Presidente Municipal se obvió, dando inició a al análisis y discusión del mencionado proyecto de Ley; durante el transcurso de la sesión, el Alcalde fue dando respuesta a las dudas de los Concejales y señaló que este era un Proyecto del Presupuesto de Egresos que va a generar muchos cuestionamientos al interior como ya se había dado en la discusión que estaban sosteniendo.

“A muchos no es importante la cultura y nosotros estamos invirtiendo en cultura, en deporte, en salud para muchos no es importante que hayamos pavimentado casi 19 kilómetros de caminos, dicen que no es necesario y cuestionan porqué el centro no y si dejamos de pavimentar en caminos y pavimentamos el centro el próximo año las comunidades van a volver a su reclamo y es cuestión de mantener el equilibrio del Presupuesto de Egresos.

Afirmó que “el presupuesto si tiene un rumbo definido, apegado a los documentos del CONEVAL y hacia esos rezagos vamos a orientar a las autoridades auxiliares para que la obra que elijan se les construya sea prioritaria y apegada al documento, conocemos el resultado de las metas y ejemplo de ello es el informe de gobierno en donde se dieron a conocer que obras se ejecutaron, si se concluyó o cuánto se avanzó y los cuántos beneficiarios se dieron por cada obra.

Molina Espinoza reiteró que el proyecto busca aportar al desarrollo de Tuxtepec, disminuir el rezago en colonias y comunidades y el centro de la ciudad y apuntó: “estoy seguro de que a través de la austeridad, el ser objetivos y eficientes con el gasto se podrán aumentar las metas lo más que se pueda, se revisarán las metas a lo largo del próximo año y los programas operativos además de que se irá evaluando el presupuesto sobre cómo se va ejecutando porque incluso eso es parte de la Cuenta Pública que tenemos que aprobar para su envió al Congreso del Estado.

Sostuvo que el proyecto fue revisado y analizado por la mayoría de los que integran el Cabildo y que más allá de los señalamientos que pudieran surgir se está pensando en hacer una ciudad de desarrollo, pero para ello se requiere de mucha inversión pública para disminuir el rezago que hoy se vive por el propio deterioro que las las obras ya presentan por el deterioro de los años; externó a los Concejales que “en esta administración nos debemos de sentir contentos de esta oportunidad que tenemos y de que a través de las decisiones que tomamos como gobierno, Tuxtepec tiene que cambiar”.

“Vamos a hacer objetivos en la vigilancia de los recursos, en hacer de la austeridad y la correcta aplicación de los recursos aumentar las metas y más allá de cualquier inconveniencia política, sacar adelante el municipio de Tuxtepec, las dudas han sido aclaradas y este es un tema de interpretación, estoy seguro que el 2023 será un buen año para nuestro municipio”.

Por último, el Presidente Municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza aseveró que en este Proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos se incluyen programas a los que se les dará continuidad y seguirán en el presupuesto y otros que por la propia necesidad del ejercicio no se pusieron en marcha porque no eran prioritarios en el 2022 pero si en el 2023.

