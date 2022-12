Exhorta Naricitas Húmedas cuidar a mascotas, para evitar que se pierdan en Tuxtepec

-Esto a causa de la pirotecnia que es común en el mes de diciembre

Dora Timoteo

Tuxtepec,Oaxaca.- La Presidenta de la Asociación Naricitas húmedas Diana Griselda Rodríguez Álvarez, exhortó a las familias que tienen perros, a tomar diversas medidas para evitar que éstos se escapen o tengan un accidente, por la pirotecnia que es común quemar durante este mes de diciembre.

Explicó que desde el pasado 12 de diciembre, tras intensificarse la quema de pirotecnia, en redes sociales incrementó el número de llamados por búsqueda de mascotas que se escaparon de sus hogares, por lo que pidió a las familias a tomar en cuenta algunas recomendaciones que eviten que esto ocurra.

Entre las recomendaciones, dijo que no deben de confiarse ya que muchos piensan que sus mascotas no se perderán, por lo que es importante que tengan los cuidados necesarios como es contar con un espacio en donde la mascota este a gusto, que no estén amarrados, o en la azotea para evitar que se avienten, o bien ponerles música que los relaje.

Así mismo, es necesario evitar tener puntos débiles que las mascotas puedan utilizar para escaparse en caso de que estén asustados; además es importante que la mascota tenga una placa, para que puedan contactar a los dueños; otra recomendación que dio es que si las mascotas son sensibles a la pirotecnia es importante que visiten a su veterinario y con esto que les den un producto que los relaje.

La Presidenta de la Asociación, puntualizó que siempre están con necesidades de alimentos, insumos, así como algunos tratamientos para las mascotas que tienen y que son alrededor de 45 de los cuales 13 están en el albergue y los demás en los hogares de quienes están en la asociación

Comentarios

