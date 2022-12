Noé Ramírez ya es historia en MC, con él o sin él el partido va hacia adelante

-Por su actitud hasta ayer el expresidente de Tuxtepec perteneció a este partido manifiestan integrantes de Movimiento Ciudadano

-En este instituto político trabajamos por la gente, por el partido y no por intereses propios, señalaron.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Movimiento Ciudadano tiene una postura firme en la construcción del proyecto que se va perfilando rumbo al 2024, hoy está más unido y fuerte que nunca y quienes tienen una convicción diferente o persiguen otros intereses ajenos al partido y decide tomar otra bandera, son libres de hacerlo, además de en el caso del expresidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez es una persona adulta, madura y tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y tomar el camino que piensa que es el más correcto para él, respetamos su decisión pero Movimiento Ciudadano tiene las puertas abiertas para todos, señalaron Abraham Romero, Gaudencio López y Ramón Herrera, integrantes de la Comisión Operativa de este instituto político.

Gaudencio López Solís afirmó que por la actitud que ha tomado Noé Ramírez Chávez sienten que hasta el día de ayer estuvo en Movimiento Ciudadano, las fotografías que publica en donde está en la ciudad de Oaxaca con Benjamín Robles Montoya quien es el dirigente del PT en la entidad, evidencian que él ya se fue por otros rumbos, pero a Movimiento Ciudadano eso no le preocupa, nos ocupa quienes se van ya que a título personal no se llevan nada porque Movimiento Ciudadano no se va, se va la persona, nosotros vamos a seguir trabajando haciendo el oficio que más nos gusta que es la política y estaremos pendientes para cualquier acción que lleve a cabo el partido.

Por su parte Ramón Herrera mencionó que no les afecta que Noé Ramírez se vaya porque los números están claros, “Noé Ramírez en las pasadas elecciones obtuvo 10 mil votos y en el proceso para gobernador lo rebasó MC con dos mil sufragios, hay un respaldo de aproximadamente nueve mil votos, lo que quiere decir que Movimiento Ciudadano para crecer necesita empezar desde ya, Noé fue una parte importante pero ya tomó una decisión, no nos preocupa, a nosotros nos ocupa empezar a trabajar para fortalecer y ciudadanizar más al partido, para nosotros en el partido ya es historia y que le vaya bien”, asentó.

Mientras que Abraham Romero, Coordinador de la Comisión Operativa de MC, apuntó que la salida de Ramírez Chávez no significa ningún contratiempo, ni que vaya a haber una desbandada del partido, aseveró que lo que ahorita les ocupa es mantener la comunicación con los ciudadanos, fortalecer al equipo y a la propia Comisión con actividades que tiene la Agenda 20-23 y 20-24.

“Al final de cuentas el partido no es una persona, lo hacen un grupo de ciudadanos que están ocupados por hacer que a Tuxtepec le vaya bien y a toda su gente, Movimiento Ciudadano siempre va a ser la plataforma donde la población esté al centro, las causas al frente para avanzar todos pero con personas que tengan una convicción firme y segura del rumbo que debe tomar este municipio y no para atender un interés personal sino uno colectivo, eso es lo más importante y de los principios que deben dirigir a una agrupación política que va destinada a buscar el beneficio pero no personal, ni tampoco para sacar provecho individual”.

Cabe señalar que a través de una comunicación telefónica con el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Alberto Sosa, afirmó que Noé Ramírez Chávez ha incumplido sus responsabilidades del partido entre ellas el no haber asistido a la Convención Nacional de MC que se realizó en la ciudad de Guadalajara a la que fue invitado, al igual que lo ha hecho en dos eventos más a los que fue requerido.

Expusieron que hasta el momento Noé Ramírez Chávez no ha renunciado a MC, instituto político al que está afiliado y que existen dos formas en que se puede retirar de este instituto político, una es la renuncia voluntaria y la otra a través de un proceso interno del partido a través del cual se le desconoce, pero hasta este momento ninguna de estas dos situaciones se han presentado, externó el Coordinador en el estado de Oaxaca de

Movimiento Ciudadano Alberto Sosa.

