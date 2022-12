Niega Noé Ramírez haber renunciado a MC, afirmó que seguirá en el partido

-Señaló que la Coordinación municipal no lo ha invitado a los eventos que han realizado

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- No me he ido de Movimiento Ciudadano, afirmó el Regidor por este instituto político Noé Ramírez Chávez, luego de haber circulado una imagen en redes sociales, en la que se le ve junto al Comisionado Político Nacional del PT en Oaxaca Benjamín Robles Montoya.

En entrevista comentó que no se está en tiempos electorales y que como funcionario público tiene que saludar a actores políticos sin importar su militancia partidista, señaló que coincidió en un evento con el Diputado Federal Benjamín Robles, con quien caminó hace algunos años, cuando en 2016 participó en la campaña del ex edil Fernando Bautista Dávila, cuando fue candidato de ese instituto político.

Sobre las declaraciones que hicieron integrantes de la Coordinación Operativa de MC en Tuxtepec, en la que dieron a entender que la salida de Ramírez Chávez del partido no afecta, el concejal dijo que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración o presentado alguna renuncia y que por el momento se mantiene como militante.

Precisó que quienes están al frente del partido no lo han invitado a los eventos políticos o sociales que han realizado, como ejemplo mencionó que cuando se inauguró la “Casa naranja”, no le enviaron ninguna invitación, agregó que él ha asistido a eventos de la dirigencia nacional y a otros más no ha podido acudir, debido a que ocupaciones como regidor.

Finalmente indicó que se mantendrá en el partido, ya que está agradecido con el Senador Dante Delgado de haberle dado la oportunidad de estar al frente del partido durante algún tiempo y de haber sido candidato a la presidencia de Tuxtepec en el 2021.

