Por falta de acuerdos, mujeres triquis mantendrán plantón frente a palacio de gobierno en Oaxaca

-No aceptaron que las ubicaran en inmediaciones del templo de San Agustín, ahí no hay ventas refirieron

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de haberse llevado a cabo una reunión entre mujeres triquis y autoridades del Gobierno del Estado, no se lograron llegar a acuerdos, por lo que el plantón que habían instalado este grupo de mujeres se mantendrá en el zócalo capitalino, ya que no aceptaron instalarse en inmediaciones del templo de San Agustín.

El argumento del grupo de mujeres desplazadas de San Juan Copala lideradas por Reyna Martínez, comentaron que en ese lugar no hay ventas, añadió que anteriormente ya se habían instalado en ese sitio y al no haber suficiente afluencia de personas, no tuvieron ventas, que es el principal ingreso que tienen para el sustento de sus familias.

Agregó que hace algunos años los instalaron en ese lugar, en el cual hay muchas personas en situación de calle, quienes en aquella ocasión las llegaban a molestar, incluso refirió que les robaron mercancía, motivo por el cual decidieron rechazar esta propuesta que les hizo el Gobierno del Estado.

Este grupo de mujeres triquis piden ser reubicadas en un mejor espacio y que sea lo más pronto posible, ya que pretenden vender sus productos durante las vacaciones decembrinas y de fin de año, fechas en que miles de turistas nacionales e internacionales llegan a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Cabe recordar que el sábado las mujeres desplazadas colocaron varias tiendas de campaña frente al Palacio de Gobierno en el zócalo capitalino, minutos más tarde llegó personal de la Secretaría de Gobernación para instalar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo y reubicar a este grupo de mujeres, sin embargo al no lograr conciliar, el plantón se mantendrá.

