Inicia operativo de seguridad ciudadana en Tuxtepec

-Con el compromiso de salvaguardar la seguridad física y patrimonial de la población de Tuxtepec, hoy se puso en marcha el operativo Guadalupe-Reyes.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El comisionado de seguridad pública municipal, Jesús Alfredo Cuellar Pichardo, dio a conocer que los módulos de vigilancia serán itinerantes en el entendido de multiplicar la presencia de las fuerzas del orden a favor de la ciudadanía. Además de una vigilancia estricta en centros comerciales, instituciones bancarias y puntos de aglomeración de personas, los rondines.

El operativo lleva carácter disuasivo e informativo, es decir; se busca evitar la comisión de delitos y a la vez armonizar entre la población acciones que les eviten ser víctimas de alguna pérdida de su patrimonio.

Entre las recomendaciones emitidas por la dirección de seguridad pública se encuentran: No manejar cuando se ingieren bebidas alcohólicas; no textear en el celular cuando se maneje; no cargar joyas ostentosas; evitar lugares solitarios y poco iluminados.

Si salen de viaje dejar bien cerradas puertas y ventanas; apagar cualquier fuente de posible incendio. Ni aceptar ayudas de extraños en cajeros automáticos y evitar caer en la estafa. El operativo es coordinado entre los tres niveles de gobierno para coadyuvar a un Tuxtepec seguro. Los rondines policiacos serán constantes en colonias y comunidades.

