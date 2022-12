Comedor Social Beth-Lehem, realizará el “Quinto banquete navideño”

-En esta ocasión pretenden repartir de 300 a 400 platillos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Responsable del Comedor Social Beth-Lehem “Casa de Pan” Silvestre López Durán señaló que el próximo 23 de Diciembre realizarán por quinto año consecutivo su banquete navideño, con la finalidad de darles alimento a personas de escasos recursos.

Dijo que el primero año sirvieron 70 platillos, después 120, para el tercer año fueron como 150, y el año pasado sirvieron alrededor de 250 alimentos y en esta ocasión esperan servir de los 300 a los 400 platillos.

Estos alimentos son para las personas en situación de calle, o a todos aquellos que no cuentan con dinero para una cena, y no las van a servir en el comedor, si no van a implementar recorridos llevando los alimentos a las personas que identifiquen y que consideren que les hace falta.

Llamó a las personas a sumarse, entregando alimentos, desechables, o dinero, con la finalidad de que logren entregar estos platillos y seguir con esta actividad que han realizado en los últimos 5 años, en caso de que alguien quiera sumarse puede contactarlos al número 287 127 8313.

El arranque de este “Quinto banquete navideño” será a las 11 de la mañana del día 23 de diciembre y con esto empezarán la entrega de estos alimentos en el municipio de Tuxtepec

