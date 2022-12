Habitantes de La Reforma piden a IEEPCO no validar elección

-Denuncian que el ex edil pretende poner a su esposa como Presidenta Municipal, para seguir saqueando al municipio

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de La Reforma del distrito de Putla Villa de Guerrero, se manifestaron este viernes en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para dar a conocer que están en contra de la imposición se pretende dar en este municipio.

La Regidora de Hacienda Fátima Sumano González, dio a conocer que están en contra de la imposición que quieren hacer el ex Presidente Municipal Jesús Molina Mendoza y el Tesorero Eduardo Molina, pretenden imponer a María de Jesús Sumano, esposa del ex edil, para ello piden al órgano electoral que no se valide la elección.

Detalló que a ambas autoridades municipales se les comprobó que cometieron violencia política en razón de género, por lo que no pueden ostentar cargos públicos en 9 años, por lo que para continuar en el poder, es que pretenden imponer a María de Jesús Sumano como Presidenta Municipal de La Reforma.

La Regidora de Hacienda expresó que el ex edil ha comentado en varias ocasiones que “compró” a la Diputada Local Mariana Benítez y a las consejeras Nayma Enríquez Estrada, Carmelita Sibaja Ochoa, para que se valide la elección en ese municipio perteneciente al distrito de Putla Villa de Guerrero.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario