Falso que el Gobierno Municipal quiera inmiscuirse en el marco de responsabilidades del Ejido Tuxtepec: Irineo Molina

-Hay buena relación con las autoridades ejidales, señala el Alcalde.

-Se busca aumentar la recaudación porque hay muchas colonias que son irregulares pero reciben obras y acciones que se ejecutan con impuestos que pagan contribuyentes de asentamientos regulares.

-No habrá aumento a los impuestos municipales y la Ley de Ingresos para 2023 contempla beneficios a quienes cumplan con el “Pronto Pago”.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el Comisariado Ejidal de Tuxtepec difundiera un comunicado en el que señala que el Proyecto de Ley de Ingresos 2023 del Gobierno Municipal “pretende cobrar impuesto predial a los ejidatarios y poseedores de predios ejidales, el Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza dijo que es completamente falso que quieran inmiscuirse en un área que no le corresponde al Gobierno Municipal, que ellos tienen claramente establecidas en la propia Ley su marco de responsabilidades y la Administración Municipal las suyas.

Molina Espinoza dijo que lo que sí se busca es aumentar la recaudación porque hay muchas colonias que son irregulares y ahí el Ayuntamiento de manera plena y total ejerce los servicios, la obra pública y la atención a los ciudadanos que viven en esas áreas que aunque no están completamente regularizadas son atendidas.

Aseguró este fue un buen año para Tuxtepec ya que se ejerció mucha obra pública que ya está construida e instalada en terrenos ejidales que son colonias irregulares y lo que se busca también es la cooperación, porque esta obra pública también fue construida con ingresos fiscales que provienen del pago de impuestos de los ciudadanos que viven en colonias regularizadas y lo correcto es buscar un mecanismo para tratar de que las colonias no regularizadas también hagan sus debidas aportaciones al Gobierno Municipal, sin afectar el mecanismo que tiene el ejido.

Afirmó que ha habido una muy buena comunicación con el Comisariado por lo que buscará reunirse con él para aclararle dudas. Aseveró que han trabajado juntos en la construcción de algunas obras en base a lo que el Ejido ha solicitado, no hay rompimiento con el ejido pero sí, el Gobierno Municipal tiene que enfrentar de manera directa la responsabilidad constitucional de atender a todas y todos los ciudadanos, independientemente de donde se ubican.

Reiteró que hay buena relación con el Ejido Tuxtepec y aunque algunos bienes tienen cuenta predial, la Administración Municipal ha sido solidaria con ellos y este no es un motivo de distanciamiento, solamente es que los ciudadanos de donde se están construyendo obra pública y realizando algunas acciones de cierta manera sean responsables con la finanzas públicas municipales.

También dio a conocer que la Ley de Ingresos ya se envió al Congreso y que queda relativamente igual, que no hay cambios profundos y solamente se incrementan algunos conceptos que no existían como el cobro de los palafitos, espacios que se están construyendo en el Muro Bulevar, las cuotas que se van a recibir por el funcionamiento de la oficina de Relaciones Exteriores.

Aseveró que hay una situación económica no fácil, compleja para muchas familias y no se está en condiciones de incrementar los impuestos, pero si tratar de abarcar más en ese tema, los que no han sido responsables tendrán que participar para que esto se convierta en más acciones y más obra pública. Dijo también que habrá beneficios para los contribuyentes por el “Pronto Pago”.

