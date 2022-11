“No es tiempo de hablar de paridos ni de elecciones” dice “El Biche”, pero no descarta buscar nuevamente la presidencia de Valle Nacional

-Son tiempos de ambiciones de servir y no de ambiciones de poder, afirma Elso Pérez Sánchez.

-Más de mil 500 apoyos entregados este año a través de la fundación ElPESA.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “En este momento no es tiempo de hablar de partidos porque yo confundiría a mi gente, porque cuando se habla de política, de partidos o procesos electorales, hoy estoy hablando de una política de ayuda para el bienestar de nuestra gente, yo creo que en su momento hablaremos de partidos, de política, pero mi política ahorita es servir a través de la fundación como lo hemos hecho Durante 10 años, afirmó Elso Pérez Sánchez, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Valle Nacional por el Partido Nueva Alianza y Presidente de la fundación El PESA”.

Dijo que más adelante “buscará la forma si es que se dan las cosas si es que se dan mañana y no puedo decir qué partido o con qué partido, he militado durante muchos años con Nueva Alianza y tenemos una buena relación al igual que con otros partidos y no podemos decir exactamente que va a pasar a futuro, hoy la política es ayudar a quien menos tiene”.

Elso Pérez Sánchez mejor conocido como El Biche”, no descartó buscar la Presidencia Municipal sin embargo comentó que la gente de Valle Nacional es la que va a decidir, “porque es la que tiene que decir tu vas, te apoyamos porque sabemos perfectamente que fue lo que pasó en el proceso anterior en donde quedamos a unos cuantos votos, pero doy gracias a Dios porque fue a raíz de ello que formé una fundación que esta legalmente constituida para poder bajar apoyos para la sociedad”.

Expuso que en lo que viene más adelante va a esperar, afirmó que “los tiempos llegarán el próximo año cuando se empiecen a “destapar” algunas cosas y si la ciudadanía me tiene la misma confianza que me han tenido durante muchos años, seguiremos insistiendo por el beneficio de Valle Nacional, con una ambición de servir y no una ambición de poder”.

Referente a la fundación indicó que ya cuenta con más de mil 800 afiliados, todos agradecidos de una u otra manera por el apoyo que han recibido a través de consultas gratuitas, medicamentos, cortes de cabello, abogados entre otros y esto es lo mejor porque es una fundación que si ver por las necesidades de la sociedad. Aseveró que durante este año han ayudado a más de mil 500 personas con hechos, apoyos que se pueden ofrecer gracias a las donaciones de las personas de Valle Nacional que se unen a esta causa y a amigos altruistas que sin ningún interés está contribuyendo para el bienestar de los vallenses.

