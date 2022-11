Buscarán que terminal de segunda en Tuxtepec, cumpla con el objetivo

-Para lograrlo, dijo Irineo Molina que iniciarán con las reuniones con todos los sectores involucrados.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que este domingo el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa entregará la terminal de segunda en Tuxtepec, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, señaló que a partir de este martes empezarán las reuniones con la finalidad de que este inmueble, cumpla con el objetivo de ordenar la vialidad del centro de la ciudad.

Agregó que lo principal es que la mayoría de las terminales ubicadas en el centro de la ciudad, sean reubicadas en esta terminal de segunda, y para lograrlo, debe haber acuerdos con todos los involucrados y así pueda haber un reordenamiento.

Puntualizó que los acuerdos se deben de tomar en coordinación con todas las partes, y para esto debe de haber disposición, ya que en un principio no se salían del centro con el pretexto de que no había una terminal con las condiciones adecuadas, ahora ya que está la terminal ya no hay un motivo para que se salgan, “lo vamos a hacer poco a poco, vamos a tratar a llamar a todos los actores, tratar de serenarnos, porque hay diferencias muy profundas en el transporte”.

Por el momento, dijo que no hay nada definido en cuanto una organización de esta terminal, pero deben de haber un consejo en donde estén involucradas todas las partes.

Cabe hacer mención que este domingo que se entregó la central camionera, la cual empezó a construirse en el sexenio de José Murat Casab, se manifestaron algunos trasportistas y habitantes de la colonia María Eugenia, éstos últimos expusieron ser tomados en cuanta y que haya beneficios para este asentamiento, sin embargo, esto no impidió que la obra se entregara al gobierno municipal.

