Marchan mujeres contra la violencia en la capital

-No hay certeza de que el próximo Gobierno de Salomón Jara termine con la corrupción, la injusticia y la corrupción.

-El caso de Claudia Uruchurtu es la oportunidad de demostrar que sea quien sea, debe afrontar la responsabilidad de sus acciones.

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez.- Elizabeth Uruchurtu hermana de la activista Claudia

Uruchurtu desaparecida el pasado 26 de marzo del 2021, afirmó que no hay ninguna certeza de que con el nuevo Gobierno Estatal de Salomón Jara Cruz que entrará en funciones el próximo primero de diciembre, se resuelvan los casos de feminicidios, desapariciones y violencia en contra de las mujeres.

Afirmó que hay una red de complicidades, que perpetúan la impunidad en el sistema, ponen sus intereses por encima de los intereses de las familias y de la población; recordó que fue Salomón Jara ,en el caso de Claudia específicamente el que ha estado respaldando sistemáticamente a quienes están ahora enfrentando el juicio, “él ha sido quien se ha ido a parar más de una vez a decir que es mentira que su hermana Claudia esté desaparecida y que todo es en contra y para perjudicar a la señora ex edil de MORENA Lizbeth Victoria Huerta”·.

“Lo que quiero es que se hagan válidos esos principios de terminar con la corrupción, de proporcionar a las familias justicia, la impunidad debe de acabar y no seguir perpetuando estas cifras y el sufrimiento de las familias”, asentó.

Elizabeth Uruchurtu dio a conocer que están en pleno juicio, que inició hace un mes y está a punto de terminar, pero el juicio fue declarado privado y por eso los medios no han podido informar, no pueden entrar y ella no puede decir nada de cómo va, pero esperan que el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca haga su trabajo.

Afirmó que en México, Oaxaca es el único caso en que se tienen detenidos y están enfrentando la justicia exfuncionarios públicos, “es un caso paradigmático y tienen aquí la oportunidad de demostrar lo que han dicho en palabras el Presidente de la República y los Gobernadores que van a acabar con la impunidad, de demostrar que sea quien sea, debe afrontar la responsabilidad de sus acciones”.

Cabe señalar que estas declaraciones las hizo, durante la marcha que se realizó como parte de las manifestaciones realizadas durante este 25 de noviembre que se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, que se está realizando en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

