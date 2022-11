Violencia vicaria, la que más se presenta en Tuxtepec: Abogada

-Mediante el menor, el padre o la madre buscan perjudicar a su ex pareja.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Abogada Isabel Adams, integrante de “Justicia para Todos”, señaló que en el marco de este mes de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los casos que más se logran ver diariamente es la violencia vicaria, que afecta principalmente al menor.

Este tipo de violencia se busca afectar a la pareja a través de los hijos, ya sea por parte de la madre o también por parte del padre, y lo que se requiere es darle más importancia, y que haya una ley que sancione este tipo de violencia.

Agregó que este tipo de violencia puede llegar también a la violencia económica, “puede ser yo no te voy a dar esta quincena si no veo al niño”, agregó que esta situación la entiende el adulto pero no el menor, lo que puede afectar su integridad física, y también puede tener autoestima baja, o en un futuro esto pueda provocar que el menor cometa algún delito.

Así mismo explicó que el termino violencia de género, no s refiere específicamente a la mujer y la niña, también hay violencia hacia cualquier integrante de la comunidad, ya que habla de género no específicamente violencia hacia la mujer.

Cabe hacer mención que en el mes de septiembres integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria hizo un llamado a los legisladores del Congreso local y en especial a quienes integran la Comisión Permanente de Igualdad de Género para que se reconozca la violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario