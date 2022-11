Agresiones físicas, los casos que más reciben en la Procuraduría Municipal de Tuxtepec

– El Procurador, puntualizó que actúan conforme a un protocolo para no revictimizar al menor.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Procurador Municipal de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del DIF en Tuxtepec, Josué Natanael Pérez Villalobos, señaló que llevan alrededor de 106 casos de violación de derechos, la mayoría por maltrato infantil.

Dijo que una vez que llega un reporte de vulneración de derechos o maltrato infantil, verifican a través del área de trabajo social, y se confirma o no si se están violando los derechos del menor, y se canaliza a la autoridad competente, de ser un caso de materia penal se canaliza ante la vicefiscalía y ellos como DIF solo coadyuvan.

De manera diaria, puntualizó que reciben de 5 a 8 reportes, y la mayoría son por agresiones físicas, y al momento suman ya 15 integraciones de carpetas de investigación.

Aunque no todos los casos son agravados, no dejan de lastimar la vida psicológica a las niñas, niños y adolescentes, por lo que cuando llega un caso tratan de no revictimizar al menor y se les da todo el apoyo necesario.



En esta administración, aseguró que se cuenta con todo el personal capacitado para atender estos casos, ya que a pesar de que esta procuraduría es municipal, han apoyado a víctimas de algunos municipios de la Cuenca.



Llamó a los familiares de las y los menores que han sido víctimas de algún tipo de agresión a que acudan para que puedan recibir el apoyo psicológico que necesitan.

