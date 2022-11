Otro paro en Limpia Pública; la ciudad de Tuxtepec invadido de basura

-Directora de Servicios Básicos Elvira Hernández López activa operativo para levantar desechos de las calles “aunque sea solo los del centro de la ciudad”.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más las calles de Tuxtepec amanecieron llenas de montones de basura, ante el paro de labores “de brazos caídos” que iniciaron la noche de domingo 20 de noviembre trabajadores sindicalizados del área de Limpia Pública que laboran en el turno nocturno.

El pretexto que pusieron en esta ocasión los sindicalizados para dejar de realizar la labor que tienen encomendada y por la cual devengan un salario que paga la ciudadanía a través de sus impuestos para que le presten un buen servicio, fue porque tienen fallas en los “reverseros”.

La Directora de Servicios Públicos Municipales Elvira Hernández López detalló a TVBUS Televisión que estos empleados municipales decidieron no salir a trabajar debido a que los “reverseros” es decir las luces de reversa presentan fallas entre ellas, que algunos no prenden o se opaca la mica, dijo que ante esta situación que comentaron los trabajadores el pasado sábado las autoridades municipales del área sostuvieron una reunión con los empleados sindicalizados del turno nocturno de Limpia Pública, para buscar solución, sin embargo decidieron la noche de este domingo ya no salir a laborar, quedando la basura en las calles y avenidas de la ciudad.

Señaló que el turno matutino de esta área de limpia pública sí está trabajando normalmente pero el área del centro de la ciudad y de las calles laterales, corresponde al turno de la noche y por ello estaban buscando platicar con el turno de la mañana porque ellos no recogen los desechos en las zonas que no les corresponde, mientras se les resuelve lo de los “reverseros” para que regresen por la noche a trabajar.

Agregó que para dejar limpio el centro de la ciudad tienen un problema que es el que los trabajadores de confianza no pueden levantar la basura, por lo que platicaría con el líder del Sindicato 12 de Julio Gregorio Castañeda para que le autorice platicar con el turno de trabajadores matutino para que los apoyen a recoger la basura, “aunque sea la del centro”, expuso la Directora de Servicios Básicos Municipales.

De acuerdo a información proporcionada a este reportero, el propio líder sindical Gregorio Castañeda se reunió con los trabajadores que realizan este paro de labores ya que pertenecen a este gremio a quienes exhortó a regresar a laborar ya que el Gobierno Municipal, se había comprometido a solucionar el problema que dicen tener con las luces de reversa, sin embargo se le revelaron a su dirigente y tomaron la decisión de no trabajar, lo que indica que es un capricho más de estos empleados municipales.

