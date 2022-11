Recibe congreso de Oaxaca paquete Económico 2023; se vigilará erradicación de la corrupción asegura Presidenta de la Mesa Directiva

-La diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz recibió el anteproyecto del presupuesto 2023.

Comunicado

San Raymundo Jalpan Oax. 18 de noviembre de 2022.- La presidenta de la Mesa Directiva en la LXV Legislatura local Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz recibió del Poder Ejecutivo de Oaxaca el Paquete Fiscal 2023, el cual contiene la Iniciativa de Ley de ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal, así como los anexos que determina la Ley reglamentaria.

Luego de recibir el documento oficial de manos del Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas Daniel Ramos López, afirmó que al recibir el Paquete Fiscal 2023, el Congreso está pensando no solo en la efectividad de su diseño, sino en su revisión exhaustiva y su orientación al cumplimiento de las exigencias más sentidas de la sociedad.

Acompañada de legisladores locales, reiteró que Oaxaca requiere responsabilidad de las y los encargados de la toma de decisiones, no solo en materia presupuestaria sino en todos los ámbitos.

La también legisladora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, anotó que la labor de quienes integran la Sexagésima Quinta Legislatura será bajo un enfoque de corresponsabilidad, para que el presupuesto permita atender de fondo los problemas de Oaxaca.

Además, afirmó que no robar, no mentir y no traicionar al pueblo será la consigna para que en este presupuesto se destierre la corrupción, y esa será una tarea compartida con el Congreso.

“Sabedores de las limitaciones presupuestarias para resolver los retos que enfrenta todo gobierno, redoblaremos esfuerzos para garantizar que su aplicación sea efectiva y transparente y apegado a la austeridad para acabar con los excesos y reorientar ese dinero en beneficio del pueblo”, dijo.

La propuesta será turnada para su estudio y análisis por las Comisiones permanentes de Hacienda, y de Presupuesto y Programación que preside el diputado local de Morena Sergio López Sánchez.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario