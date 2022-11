Poca respuesta de colonias de Tuxtepec, en conformar los comités de “vecinos vigilantes”

-Solo en 3 colonias se conformaron los comités, por lo tanto, implementarán estrategias que ayuden a que más se sumen.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Seguridad Pública de Tuxtepec Octavio Santana Flores, dio a conocer que a pesar del llamado que hicieron a los habitantes de las colonias en conformar los comités de “vecinos vigilantes”, no se tuvo la respuesta esperada.

Dijo que solo hay 3 colonias en donde se lograron conformar estos grupos, sin embargo, en las demás no se logró realizar, a pesar de que se buscaba que hubiera más coordinación en temas variados no específicamente en el de seguridad, si no en labor social, tener más contacto con los cuerpos de emergencia y temas sociales.

Aclaró que esto no significa vigilar a los vecinos que anden en malos pasos, pero por el nombre esto pudo confundirse y muchos optaron por no sumarse a esta iniciativa “tengo que reconocer, hay poca colaboración de los vecinos”, dijo el funcionario municipal.

Ante esta poca respuesta, aseguró que el próximo año buscará algunas estrategias para seguir trabajando con las colonias y así haya más comités de vecinos vigilantes.

A diferencias de estos comités en las colonias, en las agencias municipales en 40 de 76, se logró conformar los policías comunitarios, con la finalidad de que sean éstos los primeros correspondientes o estén al pendiente de la seguridad, ya que han sido capacitados en diferentes temas.

